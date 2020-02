Dieta Dukan ajuda a secar 6 kg em 28 dias

A fase 1 da Dieta Dukan funciona à base de proteínas puras

Você se lembra de Kate Middleton magérrima, no seu casamento com o príncipe William, da Inglaterra? O segredo da silhueta dela é o menu Dukan, que seca a gordura da barriga e a celulite e mantém o corpo magro.

A nutricionista Vivian Goldberger, da clínica Emagrecentro (SP), elaborou um cardápio da dieta que deve ser seguida 28 dias (sendo três dias para a primeira fase, cinco para a segunda e dez para a terceira). Confira:

FASE 1 – ATAQUE

À base de proteínas puras, o cardápio permite um emagrecimento inicial rápido. Você come à vontade, sem restringir o número de calorias diárias. O ataque pode ser feito por até dez dias. No caso de um só dia, a perda de peso chega a 1 kg; em três dias, dá para eliminar de 1 a 2,5 kg; em cinco dias, 2 a 3 kg vão embora; e assim proporcionalmente.

Café da manhã

· 1 unidade de iogurte natural desnatado

· 3 fatias de blanquet de presunto light

· 1 xícara (chá) de chá verde

Lanche

· 2 enroladinhos de frios (2 fatias finas de presunto royale magro e 2 fatias finas de mussarela light)

Almoço

· 2 filés de boi magro grelhado acebolado

· 3 col. (sopa) de queijo cottage desengordurado

Lanche

· 1 fatia média de queijo branco light

· 1 taça de gelatina diet

· 1 xícara (chá) de chá verde

Jantar

· 4 cubos médios de carne de panela (bovina/magra)

· 3 fatias médias de tofu (queijo de soja)

FASE 2 – ALTERNÂNCIA

Você reveza um período de proteínas (cinco dias, por exemplo) e outro igual só de alguns vegetais crus ou cozidos (mais cinco dias). Também há liberdade de consumo de quantidades. O método de alternância é o mais longo, pois deve ser seguido até a obtenção do peso desejado.

Café da manhã

· 3 fatias médias de queijo branco light

· 3 fatias finas de presunto magro

· 1 xícara de chá mate com limão (use adoçante)

Lanche

· Palitinhos de legumes (pepino, erva-doce, aipo, rabanete)

Almoço

· 1 prato de salada de folhas verdes (alface, acelga) e tomate em rodelas finas à vontade

· 2 pedaços de frango assado sem pele

· 3 col. (sopa) de berinjela e pimentão assados com cebola, alho e um fio de azeite de oliva

Lanche

· 1 unidade de snack de queijo light (palitinho de queijo ou Polenghinho light)

Jantar

· 1 prato (raso) de salada verde (alface, escarola, acelga)

· 1 filé de peixe (salmão, atum, badejo) assado com manjericão e azeitonas

· 3 col. (sopa) de vagem refogada no vapor

Ceia

· 2 fatias finas de peito de chester defumado

FASE 3 – CONSOLIDAÇÃO



Café da manhã



· 2 fatias de pão de fôrma integral com 1 fatia fina de queijo branco + 1 fatia fina de blanquet de peru

· ½ unidade de papaya

· 1 xícara de café com adoçante

Lanche

· 1 unidade de iogurte 0% gordura no sabor de sua preferência

Almoço

· 3 col. (sopa) de carne seca acebolada

· 3 col. (sopa) de purê de cenoura

· 1 prato (raso) de salada de alface e tomate

Lanche

· 1 fatia fina de queijo cottage + 2 col. (sopa) de atum light em conserva

Jantar

· 1 prato (fundo) de sopa de legumes com 3 col. (sopa) de peito de frango cozido e desfiado

· 1 prato (raso) de alface crespa com 2 col. (sopa) de beterraba crua ralada

Ceia

· 2 fatias finas de peito de chester defumado

** Nesta fase, em dois dias da semana, acrescente ao menu duas porções de féculas. Também faça duas refeições de gala por semana. E siga um dia por semana de proteínas puras.

FASE 4 – ESTABILIZAÇÃO

Café da manhã

· 1 copo (250 ml) de leite desnatado com 3 col.(sopa) de farelo de trigo

· 1 fatia de pão integral com peito de peru

· Café ou chá com adoçante

Lanche

· 1 unidade de snack de queijo light

· 1 copo (100 ml) de suco à base de soja

Almoço

· 2 col. (sopa) de arroz integral

· ½ concha de feijão

· 1 filé de frango grelhado

· 3 col.(sopa) de verduras cozidas

· 1 unidade de fruta a escolher

Lanche

· 1 unidade de iogurte natural desnatado com 3 col.(sopa) de farelo de aveia

Jantar

· 1 prato (sobrem.) de salada de folhas com tomate e pepino

· 1 omelete (feito com 1 gema e 2 claras) com ervas finas e tomate picadinho

· 2 fatias finas de rosbife

· 1 unidade de fruta (natural) a sua escolha

** Nesta fase você volta a ter uma alimentação normal seis dias por semana, mantendo um dia de proteínas puras.