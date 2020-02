Dieta do caldo faz perder 3 kg por semana

Além de esquentar, esse prato típico

do inverno ajuda a enxugar gordurinhas

Foto: Dreamstime

Se para você o frio significa ganhar uns quilinhos, mude já de ideia. É que o clima de inverno provoca o efeito contrário: ele emagrece.

Nessa época, para mantermos a temperatura ideal do corpo, chegamos a gastar cerca de 150 calorias a mais do que no calor. “No frio, o organismo precisa de alimentos mais quentes. Por isso, quem mantém uma dieta de saladas frias e alimentos mornos acaba comendo mais e engordando”, explica a nutricionista Juliana Nakabayashi, da Clinlife, de Belo Horizonte.

Aqueça sua dieta

Portanto, no inverno, caldos, chás e sopas são os pratos mais indicados para emagrecer fácil. Para não exagerar, transforme as receitas encorpadas em versões magras. “O ideal é fazer uma opção mais light dos caldos. Assim é possível esquentar o corpo, comer menos e perder peso”, acrescenta Juliana.

Por isso, nada de enlouquecer com medo de engordar no frio. Aproveite as delícias dessa estação para aumentar sua temperatura e perder vários quilinhos por semana.

Cardápio para eliminar 3 kg por semana!

Assim, como as sopas, os chás também ajudam na perda de peso

Foto: Getty Images

Segundo a nutricionista Juliana Nakabayashi, ao incluir caldos e chás na dieta você aquece o corpo e ainda consegue perder peso

Café da manhã

– 1 xícara de chocolate quente feito com leite desnatado

– 1 fatia de pão integral com 1 col. (sobremesa) de geleia light

Lanche da manhã

– 1 copo (300 ml) de suco de melancia

Almoço

– 1 prato (sobremesa) de vegetais verdes

– 2 col. (sopa) de arroz integral com lentilhas

– 1 filé médio de pescada com legumes

Lanche da tarde

– 1 xíc. (300 ml) de chá de abacaxi com cavalinha

Jantar

– 1 prato fundo de caldo de feijão com agrião (ou alguma outra opção de caldo)

Ceia

– 1 xíc. (300 ml) de chá de maçã com canela