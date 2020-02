Dieta da polpa de linhaça

A novidade natural deve ser ingerida

com suco, iogurte ou leite de soja

Foto: Getty Images

Grão rico em fibras, a linhaça dourada consagrou-se pela impressionante capacidade de ajudar a emagrecer, tirar a fome, diminuir a absorção de gordura e prevenir problemas cardíacos.

Quem diria que o que era bom podia melhorar ainda mais! “É que as formas de consumo do produto até então encontradas – semente e farinha – não garantiam o total aproveitamento de seus nutrientes”, explica Ana Valéria de Oliveira Lee, especialista em nutrição funcional.

Pensando em preservar todas as substâncias benéficas do grão, a empresa de produtos naturais Nutrigold acaba de lançar a linhaça dourada em polpa. “A nova consistência garante a ação de 99% dos nutrientes da semente, pois mantém o alto teor de fibras sem perder a parte oleosa, rica em gorduras boas”, explica Ana.

Quer saber como a novidade irá ajudá-la a secar? A gente explica…

Tudo o que você precisa saber sobre a polpa

Como consumir

Polpa de linhaça, da Nutrigold

Foto: Camila Fontana

– Diariamente, no café da manhã, bata no liquidificador duas colheres (sopa) da polpa de linhaça com 250 ml de suco de frutas natural, leite de soja ou iogurte e beba.

– O produto não deve substituir nenhuma refeição.

– Quer enriquecer nutricionalmente as receitas de pães e bolos? Então, acrescente no preparo a mesma medida da polpa indicada para o consumo durante o café da manhã.

– Como não contém glúten, o produto pode ser consumido por celíacos (pessoas com intolerância à essa proteína).

– Consulte um nutricionista para associar o consumo da polpa de linhaça dourada a uma alimentação saudável e rica em frutas, legumes e verduras.

Como guardar

– Armazene o produto na geladeira num pote escuro, pois a luminosidade pode oxidar os ácidos graxos. Após abrir a embalagem, consuma o conteúdo em até 30 dias.

Onde encontrar



O que – Polpa de linhaça, da Nutrigold (300 g)

Preço – R$ 18,50*

Informações – tel.: (12) 3911-5280 ou http://www.nutrigold.com.br

*preços pesquisados em Junho/2010