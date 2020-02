Dieta da limonada faz emagrecer 3kg em uma semana

Após espremer os limões, lave bem as mãos. O sumo pode provocar queimaduras sob o sol

Foto: Getty Images

Que tal aproveitar uma superbebida para combater o envelhecimento do corpo e, ainda por cima, perder aqueles indesejados quilinhos extras?

Estamos falando da limonada, um suco baratinho que você prepara num minuto. Além de muito refrescante, o limão tem um poderoso efeito desintoxicante sobre o corpo, o que contribui para o processo de emagrecimento.

Isso acontece porque a fruta contém alto teor de ácido cítrico, substância com poder emagrecedor. “A ação adstringente da fruta dissolve as toxinas e as gorduras”, explica a nutricionista Vivian Goldberger, médica do Emagrecentro, em São Paulo.

Apesar de o limão não ter contraindicações, é preciso ficar atenta à sensibilidade de cada pessoa em relação ao ácido do sumo. “O ideal é consumir, no máximo, duas unidades por dia para evitar aftas”, aponta Vivian. Confira outros efeitos benéficos da limonada e perca até 3 quilos em uma semana com uma dieta desintoxicante.

Modo de usar

Esprema meio limão em um copo de água e tome cerca de 30 minutos antes do café da manhã, do almoço e do jantar. O limão deve ser consumido assim que cortado, pois perde rapidamente suas propriedades quando entra em contato com o ar.

Experimente esse cardápio desintoxicante

Com essa dieta de 800 calorias por dia, você limpa o organismo e pode perder até 3 kg em uma semana. Mas atenção! Ela só pode ser realizada durante sete dias. Depois, você precisa esperar um mês antes de colocá-la em prática novamente

Prepare-se para perder 3 kg por semana

Foto: Dreamstime

Antes do café da manhã

– ½ limão espremido em 1 copo com 200 ml de água

Café da manhã

– 1 fatia grande de mamão formosa em cubos (ou ½ unidade de papaia) salpicado com 1 col. (sobremesa) de ração humana / 1 copo (100 ml) de iogurte diet líquido

Lanche da Manhã

– 1 barrinha de cereal light

Antes do almoço

– ½ limão espremido em 1 copo com 200 ml de água

Almoço

– 1 prato raso de salada de folhas temperada a gosto / 2 col. (sopa) de arroz integral / 1 concha (pequena) de lentilhas / 2 col. (sopa) de carne bovina magra picadinha com legumes

Lanche da Tarde

– 1 fruta à sua escolha

Antes do jantar

– ½ limão espremido em 1 copo com 200 ml de água

Jantar

– 1 prato fundo de sopa de legumes com torradinhas picadas 1 taça de gelatina diet