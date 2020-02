Dieta da centelha asiática

Bruna tem 1,62m de altura e saiu dos 77 kg para conquistar os tão sonhados 55 kg

“Nenhuma das minhas amigas vestia calça tamanho 46. Ninguém da minha turma pedia roupas emprestadas para a própria mãe. Minhas colegas trocavam peças entre si e eu sempre ficava de fora da brincadeira. Era isso que eu vivia na minha adolescência, quando pesava 77 kg.

Meu corpo só cabia em roupas largas. Às vezes eu ia ao shopping e insistia em vestir algo no manequim 44. Puxava, esticava… E só sofria. De mãos vazias, sempre voltava para casa chorando.

As calças de cintura baixa, que faziam sucesso na minha adolescência, só evidenciavam minha barriga grande. E ninguém precisava me contar. Eu via tudo nas fotos!

Além de não gostar de mim, sofria com a exclusão dos garotos. Eu, a gordinha da turma, era deixada de lado. E ficava só ouvindo as histórias dos namoricos das minhas amigas magrinhas.

Quando algum rapaz se aproximava, era para pedir ajuda em alguma paquera. Afinal, toda gordinha é simpática e tem um monte de amigas saradas!

Por causa de tudo isso, um dia tomei coragem para mudar. Era dezembro de 2007. Resolvi dar um basta nos biscoitos recheados, doces, hambúrgueres, massas e molhos gordos. Prometi que aquela virada de ano seria a virada da minha vida!



Vivia no ‘efeito ioiô’

Desde que me entendo por gente, sempre fiz dieta! Testei diversos produtos naturais. Mas usava por apenas uma semana. Nunca fui disciplinada. Para piorar, na minha casa sempre tinha guloseimas e eu caía em tentação. Tentei ir à academia uma vez, mas não levei muito a sério. Perdia 1 kg ou 2 kg e engordava 3 kg na semana seguinte.

Na tentativa de perder peso, também procurei vários médicos. E foi um nutricionista que me recomendou a centelha asiática em cápsula. Ele disse que essa planta ajuda a desinchar, a acelerar o metabolismo e a combater a celulite.

Achei o máximo! E me lembrei disso quando resolvi emagrecer pra valer. Comecei a tomar três cápsulas da centelha asiática por dia, sempre antes das refeições. Notei que isso reduzia minha fome e me fazia suar mais na academia. Isso mesmo: tomei vergonha na cara e comecei a fazer exercícios direitinho!

Não senti nenhum efeito colateral ao usar as cápsulas, mas tive que ir ao banheiro mais vezes ao longo do dia. A centelha é ótima para eliminar líquidos e acabar com o inchaço no corpo. Assim, passei a tomar bastante água para repor o que eliminava. Ou seja: uma coisa ajudou a outra.

Depois de dois meses, consegui perder 5 kg. Aí, a antiga vontade de comer virou vontade de emagrecer!

Fiz amigos na academia e peguei gosto por malhar!

Na academia, conheci muita gente bacana que me incentivou a seguir na dieta. Comecei com exercícios aeróbicos, como esteira, e logo experimentei aulas de ginástica em grupo. Aí, me apaixonei!

Também venci meu preconceito contra a musculação – achava um saco puxar ferro. Percebi que isso ajudou a combater minha flacidez. Emagreci sem pressa e meu corpo ficou durinho.

Ao todo, sequei 22 kg em dois anos. E quem diria: mantenho meu peso de 55 kg, visto manequim 36, desfilo com roupas da moda – tomei um banho de loja – e uso barriguinha de fora!”

A cetelha asiática é diurética e controla a fome

Os benefícios da centelha asiática!

Bruna, a nossa garota da capa, queria emagrecer e, acima de tudo, ficar sem celulite! Para isso, ela investiu na centelha asiática, que é uma maravilha para controlar a fome e fazer o corpo desinchar. A planta fortalece os vasos sanguíneos e melhora a circulação da pele. Por isso, é usada no combate à celulite. Além do mais, ela também é diurética!

O nutricionista da Chás e Cia Ervas Medicinais, Fernando Pereira, completa a lista de benefícios da planta: “Ela acelera o metabolismo e inibe a fome”. A centelha asiática deve ser evitada por gestantes e pessoas com insuficiência renal ou hepática, gastrite e úlcera. Os demais podem usar à vontade! As cápsulas e o chá são as versões mais comuns. O chá deve ser feito sem o cabinho da planta. Basta ferver uma colher (sopa) da centelha seca em um litro de água por apenas cinco minutos. Depois, abafe por mais dez minutos, coe e beba ao longo do dia. “Quem prefere a centelha asiática em cápsula pode tomá-la três vezes ao dia, antes do café da manhã, do almoço e do jantar”, explica a farmacêutica Cláudia Menezes.

A seguir, conheça outras versões da planta disponíveis no mercado. Há opções para todos os gostos. Tem até gel de centelha asiática!

Sugestão de produtos

1. Centelha Asiática Bionatus (45 cáps.) Bionatus, R$ 23,84*. A indicação é tomar três cápsulas por dia, antes das principais refeições.

2. Sabonete de Centelha Asiática (3 unidades) Chá e Cia, R$ 9,90*. O sabonete combate a celulite.

3. Centelha em líquido Dalissa, R$ 13 (20 ml), R$ 19,50* (30 ml), R$ 26* (40 ml), R$ 32,50* (50 ml) e R$ 39* (60 ml). Deve-se pingar 20 gotas em meio copo de água e tomar três vezes ao dia.

4. Chá de Centelha Asiática (60 g) Chá e Cia, R$ 8,90*. Tomar o chá de duas a três vezes por dia.

5. Gel Redutor Centelha Asiática (250 g) Vita Hervas, R$ 14*. O gel ajuda a combater a gordura localizada, a flacidez e a celulite. Aplicar ao fazer atividades físicas ou à noite, antes de dormir.

– Confira o cardápio que ajudou Bruna emagrecer

*preços pesquisados em maio/2011