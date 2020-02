Dieta da barriga enxuta derrete 1 kg por semana

Não se esqueça de beber muita água!

Quando a gente faz dieta, o emagrecimento é geral, ou seja, a gordura é reduzida em várias partes do corpo e não numa área apenas. Conclusão: sempre sobra um volume na barriga, por exemplo, marcando território. Mas o problema tem solução com a nutrição funcional, que propõe o consumo de alimentos que, além de afinar a silhueta, são anti-inflamatórios, diuréticos e desintoxicantes. “Descartando os itens que desequilibram as funções digestivas e intestinais, é possível livrar-se dos pneuzinhos na barriga”, afirma a nutricionista funcional Mariana Duro (SP). A ideia aqui é que você baseie as refeições em comidas de baixa caloria e que também reduzam a retenção de líquidos do corpo, limpem o fígado, regulem a flora intestinal e diminuam a inflamação das células lipídicas, o que vai automaticamente evitar a distensão abdominal. Mais: vai garantir uma adequada absorção de nutrientes dos alimentos. “Os pratos industrializados, ricos em sódio e conservantes, e os agrotóxicos estão diretamente relacionados com os processos inflamatórios e o inchaço. Sem falar no desenvolvimento de doenças, como gastrite, diabetes e colesterol alto”, completa a especialista.

Potência máxima

Para dar um fim rápido na barriga saliente você pode aliar à dieta funcional porções de alimentos termogênicos — que aumentam a temperatura corporal e aceleram o metabolismo. São eles: gengibre, canela, açafrão, pimenta, vegetais de coloração roxa, chá verde, chá branco, folhas verde-escuras e legumes. De acordo com a nutricionista Vivian Goldberger (SP), existem outros aceleradores: suco de limão (ajuda a quebrar o acúmulo de gordura), melancia (aumenta a sensação de saciedade e colabora na digestão), abacaxi (auxilia na eliminação de toxinas, diminuindo o inchaço abdominal), alface e agrião (ricos em fibras). “Beber muita água também é fundamental. Além de reduzir a retenção de líquidos, lubrifica as paredes intestinais, facilitando a eliminação de toxinas”, acrescenta Vivian.

Fuja do efeito balão!

Assim como existem os alimentos que dão aquela afinada na cintura, têm outros capazes de estufar a região abdominal. Anote os itens que devem ficar fora do seu cardápio diário:

– Leite e derivados

Por conterem proteína de difícil digestão, fermentam o estômago causando distensão. Também aumentam o processo inflamatório.

– Glúten e derivados

Cevada, centeio, trigo, aveia e malte podem liberar diversas substâncias pró-inflamatórias. Carboidratos simples Pães, massas e bolachas de farinha branca e açúcar comum elevam o pico de glicose e, consequentemente, liberam uma grande quantidade de insulina — tipo de hormônio que favorece o acúmulo de gordurinhas na região abdominal.

– Bebidas alcoólicas

Transformam-se rapidamente em açúcar no sangue, aumentando a gordura da barriga.

– Excesso de sódio

Favorece a retenção de líquidos, provocando inchaço nos braços e nas pernas, o que dá a impressão de estar mais gorda.

QUEIMA DE ESTOQUE

As refeições a seguir, sugeridas pela nutricionista funcional Mariana Duro (SP), possuem 1200 calorias diárias – o suficiente para emagrecer e encolher a barriga sem passar fome.

Café da manhã

Opção 1

– 1 fatia de melão

– 1 xícara de chá de hortelã

– 1 fatia de pão integral ou pão sem glúten

– 1 ovo mexido

Opção 2

– 1 laranja lima

– 1 xícara de chá de alecrim

– 1 tapioca

– 3 fatias de mussarela de búfala

Opção 3

– 1 xícara de chá de cavalinha

– 1 salada de frutas

– 2 colheres (sopa) de flocos de quinoa

– 1 unidade de iogurte de soja

Opção 4

– Suco verde de 1 maçã, 1 pepino japonês, 1 cenoura pequena, gengibre a gosto, 5 folhas de espinafre, 1 folha de couve e 1 col. (sopa) de salsinha botidos na centífruga ou bata metade dos ingredientes no liquidificador com um pouco de água

– 1 omelete de claras de 4 claras, 1 col. (chá) de azeite ou óleo de coco, sal e 1 col. (sopa) de quinua em flocos + 1 fatia de pão integral light.

Opção 5

1 pote de iogurte desnatado, 10 morangos congelados, 1/2 banana, 1 col. (sopa) de linhaça triturada e gelo a gosto batidos no liquidificador. Depois de pronto, acrescente 1 col. (sopa) de granola light.

Lanche da manhã

Opção 1

– 200 ml de suco de maracujá batido com couve

Opção 2

– ½ abacate pequeno amassado com pitada de canela em pó

Opção 3

– 200 ml de água de coco

– 2 castanhas do Pará

Opção 4

– 1 fruta amarela (laranja, tangerina, pêssego, nêspera).

Opção 5

– 3 biscoitos de arroz integral com 3 col. (sopa) de queijo cottage (ou 1 queijo tipo Poleguinho Light).

Almoço

Opção 1

– ½ prato de mix de folhas verdes

– 2 colheres (sopa) de arroz integral

– 1 c. (sopa) de feijão azuki

– 1 pedaço médio de carne assada

– 2 colheres (sopa) de mix de legumes no vapor (brócolis/couve-flor/cenoura)

Opção 2

– 1 pires de broto de feijão

-½ tomate em fatias

– 1 colher (sopa) de grão de bico cozido

– ½ cebola roxa picada

– 2 colheres (sopa) de purê de batata doce

– 1 filé médio de peixe assado com alecrim

– 2 fatias de abobrinha grelhada

Opção 3

– ¼ de prato de alface

– 1 pires de couve crua em fatias

– 1 colher (sopa) de beterraba ralada

– 2 colher (sopa) de ervilha fresca

– 2 pegadores rasos de macarrão de arroz ao molho sugo

– 1 sobrecoxa sem pele assada com gengibre e alho

Opção 4

– Salada de agrião, rúcula, hortelã e salsão à vontade e 2 col. (sopa) de grão-de-bico cozido. Tempere com limão (ou vinagre de maçã) e 1 col. (chá) de azeite extravirgem e polvilhe 1 col. (sopa) de semente de gergelim

– 1 filé grande (140 g) de frango grelhado (ou assado)

– 1 batata-doce média assada com 1 fio de azeite extravirgem. Polvilhe cúrcuma.

Opção 5

– Salada de repolho roxo picado, rúcula, alface e salsinha com vinagre balsâmico e 1 col. (chá) de azeite extravirgem

– 1 pedaço médio de mandioca cozida com pouco sal (ou 3 col./sopa de arroz integral)

– 1/2 concha de feijão (ou lentilha)

– 1 filé grande (150 g) de peixe assado.

Lanche da tarde

Opção 1

– 1 xícara de chá verde

– 1 fatia de bolo de fubá simples

Opção 2

– 1 xícara de chá branco

– 6 cookies integrais ou sem glúten

Opção 3

– 1 xícara de chá vermelho

– 1 fatia de pão integral ou pão sem glúten

– 1 colher (chá) de geleia sem açúcar

Opção 4

– 1/2 copo (150 ml) de suco de uva integral diluído com água

– 1 fatia de pão integral com 2 col. (sopa) de queijo cottage e pimenta-do-reino e 1 fio de azeite extravirgem

Opção 5

– Creme proteico de 1/2 polpa de açaí (ou morango) congelado batido com 1 col. (chá) de semente de chia

– 1 fatia de pão integral com 1 fatia bem fina de abacate e rúcula temperada com pouco sal e 1 fio de azeite extravirgem

Jantar

Opção 1

– ½ prato de alface

– 1 prato de sobremesa de mix de legumes no vapor (vagem/cenoura/tomate/chuchu)

– 1 batata pequena cozida e picada

– 1 lata de atum sem o óleo

Opção 2

– 1 tigela de sopa de legumes com frango desfiado e arroz integral

Opção 3

– ½ prato de mix de folhas verde

– 2 colheres (sopa) de arroz 7 grãos

– Omelete (feito com 2 ovos, salsinha, tomate e cebola)

Opção 4

– Salada de abacate de 2 col. (sopa) de abacate picado, tomate, manjericão e azeitona. Tempere com pimenta-do-reino, vinagre balsâmico, pouco sal e 1 fio de azeite extravirgem

– 1 omelete de 2 gemas e 3 claras batidas com 2 col. (sopa) de aveia em flocos, 1 fatia de tofu picado e pouco sal

Opção 5

– Salada de alface à vontade com 1 fatia média de manga em tiras, 1/2 tomate picado e semente de gergelim. Tempere com limão (ou vinagre de maçã), pouco sal e 1 col. (chá) de azeite extravirgem

– 2 col. (sopa) de arroz 7 cereais

– 2 col. (sopa) de abóbora cozida e refogada com alho, 1 fio de azeite extravirgem e salsinha

– 1 filé médio (120 g) de contra-filé temperado com pimenta-do-reino, gengibre e cardamomo e grelhado com 1 col. (café) de azeite extravirgem (ou óleo de coco extravirgem)

Ceia

Opção 1

– 1 fatia grossa de abacaxi

Opção 2

– 1 maçã com casca

Opção 3

– 8 morangos

Opção 4

– 1 pote de iogurte natural desnatado (se quiser adoçar, use estévia) com 1 col. (sobremesa) de linhaça triturada e canela em pó.

Opção 5

– 1/2 papaia com 1 col. (sobremesa) de linhaça triturada e 1 col. (sopa) de aveia em flocos

– 1 copo (200 ml) de água de coco.