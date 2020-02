Dieta anti-estresse

Ioga é uma ótima atividade para combater o estresse

Desjejum (8:00h)

1 copo de água mineral + suco de 1 limão (em jejum) + 2 fatias de pão integral ou 4 torradas integrais ou 2 porções do grupo 1 + 1 copo Ades Original + 1 un. Polenghinho light ou 1 iogurte desnatado ou 1 porção do grupo 4 + Café sem açúcar

Lanche da Manhã (10:30-11h)

2 copos de água mineral (durante a manhã) + ½ fruta ou ½ copo (200mL) suco natural sem açúcar ou ½ xíc. (chá) salada de frutas ou 2 unidade de damasco seco* ou ½ porção do grupo 3

Almoço (12:15h)

2 colher (sopa) arroz integral c/algas ou 1 porção do grupo 1 + 2 colher (sopa) lentilha + ¼ xíc. (chá) tofu ou tempeh ou 1 concha de feijão ou 1 porção do grupo 5 + 1 prato de hortaliças cruas ou substituição do grupo 2 + ½ xíc. (chá) de hortaliças e/ou legumes cozidos ou substituição do grupo 2 + 1 fruta ou 1 copo (200mL) suco natural ou 1 taça de gelatina com frutas ou 1 taça de salada frutas ou ½ fruta + ½ copo (200mL) suco natural ou 1 porção do grupo 3

Lanche da Tarde 1 (15h)

– 3 copos de água mineral (durante a tarde) + 3 unidades de biscoitos integrais s/ recheio ou 1 barra de cereais ou 1 porção do grupo 1

Lanche da Tarde 2 (16:30h)

1 fatia de pão integral ou 2 torradas integrais ou 1 porção do grupo 1 + 1 copo Ades Original + 1 unidade de Polenghinho light ou 1 iogurte desnatado ou 1 porção do grupo 4

Lanche (20:00-21:30h)

2 copos de água mineral (durante a noite) + 3 un. biscoitos integrais s/ recheio ou 1 barra de cereais ou 1 porção do grupo 1

Obs: Se preferir consumir ½ barra de proteína. Escolher barras de proteínas de alto valor biológico como Nitrobar, Protein Bar, etc

Inclua sempre vegetais nas refeições

Jantar (22:30h)

2 biscoitos integrais ou ½ porção do grupo 1 + 1 iogurte ou 1 unidade de Polenghinho light ou 1 porção do grupo 4 + 1 prato de hortaliças cruas e cozidas ou substituição do grupo 2 + ½ xíc. (chá) de hortaliças e/ou legumes cozidos ou substituição do grupo 2 + ½ fruta ou ½ copo (200mL) suco natural ou 1 porção do grupo 3

Ou

1 fatia de pão integral light ou 1 porção do grupo 1 + ½ fatia de tofu ou 1 colher (sopa) de patê de soja c/ ervas ou 1 colher (sopa) de grão de bico c/agrião ou ½ porção do grupo 5 + Hortaliças cruas: alface, tomate, cenoura ralada ou substituição do grupo 2 + ½ xíc. (chá) de hortaliças e/ou legumes cozidos ou substituição do grupo 2 + ½ fruta ou ½ copo (200 mL) suco natural ou ½ porção do grupo 3

Ou

2 colheres (sopa) arroz integral ou ½ porção do grupo 1 + 2 colheres (sopa) lentilha + ¼ xíc. (chá) tofu ou tempeh ou 1 concha de feijão ou 1 porção do grupo 5 + 1 prato de hortaliças cruas ou substituição do grupo 2 + ½ xíc. (chá) de hortaliças e/ou legumes cozidos ou substituição do grupo 2 + ½ fruta ou ½ copo (200mL) suco natural ou ½ porção do grupo 3

Obs: No jantar, se preferir, fazer uma salada com hortaliças cruas e cozidas, acrescentar tofu cortado em cubos e croutons, e regar com molho de iogurte natural desnatado temperado com azeite de oliva extra-virgem e ervas. Como sobremesa, incluir ½ fruta.