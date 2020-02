Descubra os cuidados de Isis Valverde com a alimentação para manter a forma

Isis Valverde é capa da edição de janeiro da BOA FORMA

Foto: Reprodução/BOA FORMA

Isis Valverde exibe um corpão de fazer inveja na capa de janeiro de 2011 da revista BOA FORMA: são 51 quilos espalhados por 1,63 metro de altura.

Além de dançar e fazer exercícios como a musculação, a atriz se preocupa em ter uma alimentação rica em grãos, frutas e legumes. Mas também não resiste a algumas delícias calóricas – pão de queijo, doce de leite e queijo com mel são as preferidas. No dia a dia, segue regras básicas na hora de comer. Confira quatro das seis “leis” que a estrela adota:

Zero glúten

Há alguns anos, Isis descobriu que tem doença celíaca (é a intolerância ao glúten, que leva à má absorção dos nutrientes dos alimentos e sintomas como barriga estufada, anemia e perda de peso). “De uma hora para outra, meu cabelo começou a cair, emagreci sem explicação”, conta. “Hoje, só faço compras em lojas de produtos naturais e não levo nada sem ler o rótulo para checar se contém glúten. Também não como fora de casa sem saber como a comida foi preparada.”

Sem carne vermelha

“Depois de ver um programa que mostra como os animais são criados e abatidos, nunca mais consegui comer carne vermelha nem frango”, explica. Para a dieta não ficar carente de proteína, a médica ortomolecular Heloísa Rocha incrementou o cardápio da atriz com opções à base de soja e peixes.

Menos leite

Isis é sensível à lactose, o que quer dizer que ela até pode consumir laticínios, mas prefere evitar. “Adoro leite, mas troco a bebida, queijo e iogurte tradicionais pelas versões de soja ou com teor reduzido de lactose, que não me deixam com a sensação de barriga estufada”, fala.

Açúcar sob controle

Ela adora doce e tem seus eleitos para os momentos de gula de açúcar, como na TPM. “Sempre tenho na bolsa cookies integrais sem glúten com chocolate e balas de algas, que matam a vontade, não engordam e ainda têm colágeno, que faz bem para a pele.”

Novos conceitos das academias são destaque na BOA FORMA

Foto: Reprodução/BOA FORMA

Malhação

As academias também são destaque na edição de janeiro da BOA FORMA. Os conceitos sobre exercício estão mudando rapidamente e as academias se adaptam às novas necessidades dos alunos. “A tendência é a especialização. Foi-se o tempo que elas ofereciam tudo para todo mundo”, afirma Almeris Armiliato, consultor especializado em gestão de academias.

Não apenas as aulas devem se ajustar ao novo perfil dos malhadores, mas também os ambientes: esses espaços vão ter que se tornar mais silenciosos – quem ainda aguenta música eletrônica no último volume? – e adequados ao alargamento da faixa etária dos usuários. “Antes a concentração era entre 18 e 40 anos; hoje, há frequentadores dos 12 aos 70 anos”, conta Armiliato.

