Day Mix Slim: descubra a novidade que faz perder até 6 kg por mês

O abacaxi tem efeito termogênico, ou seja, faz com que o organismo gaste mais energia

Foto: Getty Images

O que é

Alimento em pó feito com abacaxi, laranja amarga, berinjela liofilizada, canela e gengibre.

Porque emagrece

O abacaxi, o gengibre e a canela têm efeito termogênico. Ou seja, aumentam a temperatura corporal, fazendo com que o organismo gaste mais energia para regulá-la. Assim, o metabolismo trabalha em ritmo acelerado e ajuda na queima de gordura, principalmente a abdominal.

Como ingerir

Adicione 2 colheres (sopa) em 200 ml de água, sucos ou bebidas de soja ou 1 pote de iogurte. Beba, diariamente, no lugar do café da manhã ou no lanche da tarde.

Foto: Divulgação

Contraindicação

Crianças e alérgicos aos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto.

Efeito colateral

Não tem.

Preço

R$ 25* (pote com 300 g).

Informações

(21) 3382-5791 ou no site Clube Saudável

*Preço pesquisado em agosto de 2011