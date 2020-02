Conheça o shake que acaba com a gordura

O Inniba aumenta a sensação de saciedade

Foto: Dreamstime

Apenas um copo de shake por dia é o necessário para você despachar a gordura extra e secar 2 kg por mês. O nome da poderosa bebida? Inniba! Trata-se de um produto natural – e com sabores deliciosos! – da farmácia de manipulação Bioderm. Nesta matéria, descubra tudo o que precisa saber sobre essa incrível novidade!

Por que emagrece

Rico em ômega 6, fibras, linhaça, vitaminas C, E e do complexo B, sais minerais (cálcio, ferro…) e proteínas provenientes do leite, o Inniba aumenta a sensação de saciedade. Logo, você come menos e vê o peso extra ir embora. Além disso, a bebida também melhora o funcionamento do intestino. “O shake ainda tem ação termogênica. Ou seja, acelera o metabolismo, estimulando o organismo a transformar o estoque de gordura em energia”, explica a médica endocrinologista Regina Dias.

Para melhorar os resultados

1. Beba muita água: para as fibras trabalharem a favor do seu emagrecimento, tome entre 1,5 e dois litros de água por dia.

2. Fotografe seu prato: após se servir, registre a imagem da sua refeição. Se a foto não ficar muito colorida, significa que precisa comer mais verduras e legumes. Quanto mais tons no prato, mais saúdavel sua alimentação.

3. Mexa-se: “para perder peso mais rapidamente, pratique exercícios aeróbicos, como corrida e bicicleta, três vezes por semana”, ensina a endocrinologista Regina Dias.

Os ingredientes que secam e tiram a fome

Linhaça: no estômago, as fibras contidas no grão absorvem água, inflam e formam um tipo de gel. Assim, você se sente saciada por mais tempo. Ela ainda faz seu intestino funcionar melhor.

Fibras: as insolúveis, aquelas que não dissolvem na água e são encontradas nos cereais, ajudam o corpo a ficar saciado por mais tempo. Já as fibras solúveis, que dissolvem na água e são encontradas em frutas e verduras, têm um efeito poderoso. “Elas impedem que a gordura dos alimentos seja completamente absorvida pelo nosso corpo”, afirma a nutricionista Márcia Terra.

Vitamina C: com função antioxidante, ela age contra os radicais livres (impurezas do organismo) e potencializa o efeito dos compostos presentes na fórmula do shake. A vitamina colabora para melhorar a imunidade do corpo e acelera o metabolismo, turbinando o efeito da sua dieta.

Modo de preparo

No liquidificador, bata 2 colheres (sopa) do shake em 200 ml de leite desnatado ou iogurte OU com uma fruta de sua preferência.

Quando beber: tome uma vez ao dia, substituindo o jantar.

Sabores: morango, chocolate, chocolate branco, baunilha e natural.

Preço: R$ 45* (450 g).

Rende: 25 porções.

Contraindicação: não é recomendado a pacientes que tenham dificuldade de evacuação e intolerância a produtos derivados do trigo ou ao glúten.

Onde encontrar: manipulado pela farmácia Bioderm, o Inniba só é vendido com receita médica. Informações: (11) 2765-2900 ou Bioderm

*Preço pesquisado em abril de 2011