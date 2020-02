Conheça o poderoso suco que seca até 8 kg

O novo suco é capaz de fazer você secar até 8 kg em 30 dias

Foto: Dreamstime

Para ajudar quem quer realizar o sonho de livrar-se dos quilos extras sem sacrifício e com saúde, VIVA! apresenta, em primeira mão, o suco Lino Leve. Composto por fibras que absorvem a água, a bebida forma um gel ao chegar no estômago. Assim, permanece lá por mais tempo, tirando sua fome. Resultado? Você seca até 8 kg em 30 dias!

Detalhe: 100% natural, o produto é indicado para pacientes com diabetes, com colesterol alto, taxa de triglicérides alterada e pressão alta, pois reduz a concentração de glicose, a absorção de colesterol e ainda dribla o excesso de LDL (chamado colesterol ruim) no corpo. E se a sua ingestão for aliada a uma dieta balanceada, a perda de peso pode chegar a 14 kg no mesmo período de tempo!

Como usar

Modo de preparo: despeje uma colher (sopa) do suco em 200 ml de água e mexa. se quiser, pode substituir a mesma medida de água por leite ou por iogurte natural (ambos desnatados).

Quando beber: tome o suco todos os dias, de 20 a 30 minutos antes do almoço e do jantar. Se continuar sentindo fome, você também pode consumi-lo antes do café da manhã.

Sabor: laranja.

Contraindicação: não tem.

Preço: R$ 33,90* (300 g).

Informações: Sempre Natural; SAC: (11) 2378-4485

*Preço pesquisado em maio de 2011

Ingredientes e benefícios

Abacaxi liofilizado: rico em água e fibras, faz o intestino trabalhar melhor.

Chá amarelo: com poderoso efeito diurético, evita a retenção de líquidos. Consequentemente, manda o inchaço do corpo embora.

Chá verde: possui propriedades que inibem a ação da amilase (enzima responsável pela digestão de carboidratos no organismo). Por isso, acelera o trânsito intestinal.

Chá vermelho: sua ação termogênica aumenta a temperatura do corpo, obrigando o metabolismo a trabalhar em ritmo acelerado. Resultado: intensa queima de gordura.

Farinha de berinjela: as fibras solúveis presentes em sua composição absorvem água do organismo. No estômago, formam uma espécie de gel. A mensagem que chega ao cérebro? Que você não precisa comer tão cedo.

Farinha de feijão branco: contém faseolamina, uma substância capaz de retardar a absorção de carboidratos e derreter a gordura localizada.

Farinha de gengibre: assim como o chá verde, tem efeito termogênico, fazendo com que o organismo redobre o trabalho na digestão.

Farinha de laranja amarga: contém pectina (membrana branca presa à casca e ao bagaço da fruta), que é rica em fibra solúvel. Quando ingerida, provoca o mesmo efeito da farinha de berinjela.

Fibra de maçã: além de aumentar a sensação de saciedade, reduz os níveis de colesterol e os triglicérides.

Linhaça dourada: suas fibras, que colaboram para o bom funcionamento intestinal, também inflam no estômago e saciam o apetite.

Lectina de soja em pó: constituída por fosfolipídeos, substâncias capazes de acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de calorias.

Seque até 14 kg por mês

Associe o consumo do suco ao cardápio de 1.200 calorias diárias desenvolvido pela nutricionista Lidiane Leopoldino

Café da manhã

· 2 fatias médias de pão integral

· 200 ml de leite semidesnatado

· 2 fatias de peito de peru

· 1 maçã

· 1 banana

Meia hora antes do almoço

· 200 ml de suco Lino Leve

Almoço



· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 1 colher (sopa) de feijãocarioca

· 1 filé de frango OU de peixe grelhado, assado OU cozido

· 1 prato de verduras à vontade (alface, rúcula, agrião, acelga, escarola, pepino…)

· 6 amêndoas OU 3 castanhas-do-pará OU 4 castanhas de caju

Lanche

· 200 ml de iogurte light

· 3 frutas secas (uva-passa OU bananinha-passa)

· 4 colheres (sopa) de granola OU linhaça

Meia hora antes do jantar



· 200 ml de suco Lino Leve

Jantar

· 5 colheres (sopa) de acelga

· 50 g de rúcula crua

· 4 fatias de tomate

· 1 ovo cozido

· 1 mandioquinha cozida

· 1/2 concha de feijãobranco cozido

Ceia (23h)

200 ml de leite desnatado batido com maçã OU pera