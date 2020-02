Como emagrecer comendo frutas com casca

Matilde perdeu 17 kg e conquistou os seus sonhados 52 kg

Foto: Luis Prado / Arquivo pessoal

Ricas em fibras, as cascas das frutas podem ajudar a sua dieta ao saciar a fome e evitar a vontade de comer doces. A dona de casa Matilde da Silva Santos testou e viu resultados. Conheça a sua história…

“Casei jovem, aos 16 anos. Fui mãe pela primeira vez três anos mais tarde, quando o Jonathan nasceu. Depois tive a Thalia. Desde então, só me dediquei a cuidar da casa e dos meus filhos. Quando olho para trás, vejo que desempenhei bem as funções de mãe e esposa. Mas esqueci de mim…

Em casa, sempre fui a responsável pela preparação das refeições. Aliás, sou uma boa cozinheira. Minha especialidade são os doces. Faço brigadeiros, bolos e tortas.

Até entrar na dieta, meu passatempo era fazer esses quitutes enquanto esperava meus filhos voltarem da escola e meu marido chegar do trabalho. Sozinha em casa, eu aproveitava o ritual na cozinha e ficava beliscando meus doces.

Não entrava mais em lojas de roupas para não me frustrar

Quando me casei, eu pesava 52 kg. Após o nascimento da Thalia, cheguei aos 69 kg. É muito para uma pessoa com 1,55 m, como eu. E esses 17 kg a mais se espalharam pela minha barriga, coxas e braços. Ficou tudo flácido e grande!

A vontade de voltar a usar calças tamanho 38 foi um fator decisivo para que eu começasse a pensar em fazer dieta. Com 69 kg, eu até evitava entrar nas lojas de roupas. Sabia que tentaria provar uma calça 38 e que ficaria frustrada quando ela entalasse em minhas coxas grossas. Só o 42 me servia, e olhe lá…

Agora minhas refeições duram pelo menos 20 minutos

Comecei a fazer dietas há cinco anos. No início, fiz tudo errado. Eu tentava ficar sem jantar por vários dias seguidos ou então comia só saladas o dia inteiro. Além de passar uma fome danada com esses sacrifícios, em geral eu só perdia 1 kg por mês. E depois engordava tudo de novo. Tentei até tomar remédios controlados por um tempo, mas tive tonturas e desisti das dietas mais pesadas.

Aí, um amigo me contou que frequentava um grupo de ajuda para emagrecer. Fui a algumas palestras e aprendi lições que nunca esquecerei. Se eu quisesse emagrecer mesmo, não poderia pular refeições nem comer só um tipo de alimento por dia.

Eu deveria balancear proteínas, gorduras e carboidratos no meu prato, além de mastigar bem os alimentos em refeições de pelo menos 20 minutos. Esse é o tempo médio necessário para o estômago mandar mensagens ao cérebro dizendo que o corpo está saciado. Ou seja, comendo aos poucos, eu ficaria igualmente saciada, mas consumiria menos calorias. Simples, né?

Matilde passou a se dedicar mais a si e conquistou o corpo dos sonhos

Foto: Reprodução da revista SOUMAISEU!

Passei a comer quatro frutas por dia!

Mas o grande segredo da minha dieta foi adotar um cardápio rico em fibras. Elas aumentam a sensação de saciedade e fazem o intestino digerir melhor outros alimentos.

As fibras estão presentes em alimentos baratos, como frutas e verduras. Então, eu, que raramente consumia frutas, passei a comê-las quatro vezes por dia, sempre após as refeições e à tarde. Variava entre pera, maçã, uva, ameixa, nectarina, pêssego, laranja, banana, abacaxi…

O importante era comer a fruta inteira, inclusive a casca. No caso da laranja, do abacaxi e da banana, eu comia até aqueles fiapos brancos que envolvem a fruta, pois é onde se concentram as fibras. No geral, é uma dieta muito gostosa!

Voltei às minhas medidas de solteira



Também passei a tomar 2 litros de água por dia, em porções moderadas, para aumentar o efeito digestivo das fibras. Por causa delas, consegui parar de beliscar doces durante a tarde e reduzir as porções nas refeições. Em um ano, perdi 17 kg e voltei às minhas medidas da época de solteira.

Atingi essa marca em outubro de 2007. Desde então, mantenho esse peso graças ao consumo das frutas. Hoje, quando visto contente minhas calças tamanho 38, lembro que a fórmula do emagrecimento está ao alcance de qualquer mulher de fibra!”