CLAUDIA revela os prós e contras da dieta da papinha seguida por Lady Gaga

De Hollywood para o mundo: a dieta da papinha de bebê seguida pelas celebridades

Foto: Reprodução Revista CLAUDIA

Além de ser a capital cinematográfica do mundo, Hollywood tem se destacado como centro difusor das dietas emergenciais, como a da papinha de bebê. A novidade, segundo os tablóides americanos, já atraiu Madonna, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e a cantora mais polêmica do momento: Lady Gaga.

A regra é consumir diariamente 14 potes do produto industrializado, doce ou salgado, mais um jantar leve, com um filé de peixe e salada. Apesar de não existir ainda nenhuma promessa de peso, as celebridades se mostram sempre magérrimas e, de acordo com a imprensa internacional, Jennifer Aniston já perdeu 3 kg.

A dúvida é: será que não faz mal à saúde? Pensando nisso, a revista CLAUDIA procurou especialistas no assunto para saber todos os prós e contras da dieta. De acordo com a nutricionista Heloísa Guarita, da RGNutri Consultoria Nutricional, o produto possui uma composição balanceada. A papinha é pobre em sódio e gordura, contém pelo menos um cereal, um tubérculo, uma leguminosa e uma proteína animal; além de legumes e vegetais.

Entretanto, ela possui alguns problemas. Um deles é a baixa quantidade de calorias (80), que acaba interferindo no cardápio do dia. Os especialistas recomendam, no mínimo, o consumo de 1500 calorias diárias, enquanto a dieta reúne em torno de 1270. Além disso, a falta de mastigação interfere diretamente no ganho de peso e não na perda. Por isso, não caia nesse modismo.

As escolhas de Paola

Paola Oliveira aboliu carne vermelha do cardápio

Foto: Reprodução Revista CLAUDIA

E já que o assunto é alimentação e celebridade, na CLAUDIA de julho, Paola Oliveira fala sobre a sua experiência de abolir carne vermelha do cardápio. A decisão, segundo a loira, veio após ter visto uma reportagem sobre o impacto da pecuária no meio ambiente.

No início, Paola não se preocupou em saber como substituir o alimento nas refeições. Mas após sentir as consequências – queda de cabelo, unhas fracas -, acrescentou ao cardápio outras fontes de proteína e passou a tomar vitaminas. “Hoje não sinto falta. Estou pensando até em deixar de lado o frango e ficar só com peixe”, conta.

Jeans perfeito

Sempre existe um jeans perfeito para o seu tipo de corpo

Foto: Reprodução Revista CLAUDIA

Como um dos objetivos de uma dieta ou alimentação saudável é se satisfazer com o corpo, o editorial de moda da edição de julho tem tudo a ver com o assunto. Você vai aprender como escolher o jeans que se encaixe direitinho na sua silhueta, para valorizar os pontos fortes e se sentir linda.