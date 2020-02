Chá vermelho desintoxica e ajuda a queimar gordura

Izabel mede 1,74 m e foi dos 156 kg para os 71 kg. Izabela mede 1,70 m e foi dos 138 kg para os 68 kg

As irmãs Izabel e Izabela sempre começavam dieta juntas, mas nada dava certo. Não era para menos: elas comiam demais e nunca fizeram atividades físicas. Com mais de 100 kg cada uma, Iza e Bel não tiveram festa de 15 anos porque sentiam vergonha da própria aparência. E só podiam comprar roupas em lojas de tamanhos especiais. Às vezes, nem isso era suficiente: “Nossa empregada era costureira e tínhamos que pedir para ela aumentar nossas calças”, conta Izabela.

Com a comilança desenfreada e a sucessão de dietas fracassadas, Izabel chegou aos 156 kg e Izabela atigiu os 138 kg. Era o fundo do poço.

Até que, em agosto de 2010, elas decidiram que iam perder peso para a formatura de Izabel, que ia acontecer no fim do ano. Determinada a emagrecer, a dupla adotou um cardápio mais saudável, cortou as tranqueiras e reduziu as porções gigantes nas refeições. Mas não foi só isso. Elas tinham uma carta na manga: o chá vermelho, que acelera o metabolismo, melhora a digestão, dá ânimo e ajuda a detonar a gordura.

Nos primeiros quatro meses, elas perderam cerca de 30 kg cada uma e participaram da festa de formatura com uma aparência muito melhor. Mas elas queriam mais. Persistiram na dieta e, depois de um ano e oito meses, atingiram seus objetivos. A Izabel perdeu 85 kg e a Izabela, 70 kg. Juntas, elas emagreceram 155 kg! Hoje estão com a metade do peso que tinham antes. As duas vestiam manequim 60. Hoje Izabel usa 38 e a Izabela, 40!

A perda de peso foi tão grande que as gêmeas já estão se preparando para realizar uma cirurgia plástica e eliminar o excesso de pele de pernas, braços e barriga. Depois disso, elas terão segurança para fazer uma coisa inédita: usar biquíni na praia. “É um sonho”, revela Izabela.

“Perdi 22 kg já no primeiro mês!”

“Eu era a típica gordinha que chora sozinha no quarto, só tem amigos na internet e acha que toda pessoa que olha para ela está pensando ‘Nossa, que gorda!’. Abandonei a faculdade porque não conseguia ficar entre pessoas magras sem me sentir mal. Não saía de casa porque não passava pela catraca do ônibus e achava que todos estavam rindo de mim. Era a Izabel quem tentava me animar, porque ela sempre foi mais bem-humorada que eu. Acho que foi graças à minha irmã que não entrei em depressão. Quando ela me propôs mais uma dieta, não botei muita fé, mas resolvi entrar de cabeça. Eu estava com 20 anos e não podia esperar mais para começar a viver de verdade, ter uma profissão e, quem sabe, conhecer alguém. Mas eu tinha 70 kg de excesso de peso no meu caminho. Por isso, fui bastante severa no começo. O mais difícil de evitar foi o chocolate, mas o chá vermelho ajudou muito nessa parte. Ele controlava a ansiedade e aquela vontade louca de comer doce. Acho que ele também melhorou o meu humor. Como eu não estava trabalhando, passei a malhar e, em um mês, perdi 22 kg! Depois disso, não desanimei mais. Na formatura da Bel, a gente não tinha perdido tanto peso assim – uns 30 kg cada uma. Mas foi uma vitória muito importante! Agora que estou magra, voltei a estudar e é a minha formatura que está chegando. Já disse: ‘Bel, nessa estaremos gatas!’. Depois que retirarmos o excesso de pele, até biquíni eu vou ter coragem de usar!”

Izabela Vieira da Cunha Fardim, 23 anos, estudante, Vitória, ES

“Emagreci para participar da minha festa de formatura”

“Eu não podia sequer me pesar na balança da farmácia. Ela só chegava aos 100 kg e eu pesava muito mais que isso. Por causa da minha obesidade, o sangue das pernas não circulava direito e minhas juntas estavam ficando arroxeadas. Além disso, ia rolar minha festa de formatura no final do ano e eu queria muito estar bonita. Não sabia o que era ficar bem num vestido de festa, porque sempre me sentia um botijão de gás. Muitas vezes, eu e minha irmã ficávamos em casa por não termos roupa. Foi por isso que decidi ter uma conversa séria com a Izabela. Tinha acabado de tirar a foto do convite da formatura e me achei horrível. ‘Iza, essa foto não ficou boa, mas a gente pode estar bem no dia da festa’. Minha irmã se animou e topou na hora. Ela é muito parceira! Começamos cortando todas as besteiras do nosso cardápio: chocolate, hambúrguer, refrigerante e outras guloseimas. Também passamos a comer menos. Ao mesmo tempo, pesquisamos coisas que poderiam nos ajudar e encontramos o chá vermelho, que me fez desinchar e diminuiu meu apetite. O processo de emagrecimento foi difícil. Tive algumas recaídas. Mas no fim deu tudo certo: perdi mais da metade de mim! Agora quero fazer uma cirurgia para retirar o excesso de pele nas pernas, nos braços e na barriga. E vou colocar silicone! Sinto muito orgulho do que eu e a Izabela conquistamos. Hoje temos uma vida nova! A sensação de subir na balança e ver só dois dígitos é indescritível!”

Izabel Vieira da Cunha Fardim, 23 anos, serventuária de Justiça, Vitória, ES

O chá vermelho é mais eficiente do que os chás verde e branco

Chá vermelho devora a gordura e desintoxica o organismo

O chá vermelho é derivado da mesma planta dos chás verde e branco, mas suas propriedades são mais intensificadas. Segundo a nutricionista Francine Schmidt, esse chá é conhecido como ‘devorador de gorduras’, pois seu ponto forte é acelerar o metabolismo do fígado, o que ajuda a queimar gordura, em vez de armazená-la. Mas o chá vermelho tem outros benefícios importantes para quem está de dieta: “Ele desintoxica o organismo, é antidepressivo e facilita a digestão”, diz a nutricionista ortomolecular Fernanda Machado Soares. Além disso, o chá é rico em vitamina C, sais minerais e antioxidantes que combatem o aumento do colesterol ruim. A bebida também reforça o sistema imunológico e evita a retenção de líquidos! O consumo ideal é de no máximo quatro xícaras por dia, e até as 16 h, pois a cafeína pode provocar insônia e até ansiedade noturna. Gestantes e pessoas com gastrite também devem evitá-lo. Abaixo, uma seleção de produtos.

