Chá-mate faz secar até 4 kg

Alerta: o cardápio sugerido pode ser seguido por apenas um mês!

Foto: Dreamstime

Pode acreditar: se consumido da maneira certa, o chá-mate emagrece! Quente ou gelada, a bebida acaba de ser “descoberta” pela ciência como poderoso aliado de dietas. Quem garante é a professora, nutricionista e doutora em ciências dos alimentos Sandra Soares Melo, da Universidade do Vale do Itajaí, Univali.

Comprovado!

Ao lado de outros colegas, durante 35 dias a pesquisadora submeteu dois grupos de ratos – que possuem características fisiológicas parecidas com as do ser humano – a uma dieta rica em gorduras (do mesmo tipo contido em biscoitos e bolachas) para, depois, alimentar apenas um dos grupos com chá-mate.

O resultado? Os ratos que receberam o mate não só perderam peso como apresentaram redução de gordura no fígado. “Isso ocorre porque a erva tem cafeína, que promove a quebra de gordura no organismo. Além disso, também tem ação antioxidante, que expulsa substâncias tóxicas do nosso corpo”, explica a pesquisadora.

Ela indica um cardápio detalhado capaz de fazer perder até 4 kg por mês tomando o chá mate do jeito certo!

Prepare seu chá

A nutricionista Sandra Soraes Melo ensina como preparar 1 litro de chá, quantidade que você deve ingerir por dia. O produto pronto, à venda no mercado, também funciona. A diferença é que esses chás são adoçados com sacarose ou adoçante e têm conservantes químicos.

· Esquente bem 1 litro de água

· Despeje a água quente sobre 110 g da erva

· Deixe em infusão por cerca de 15 minutos e coe.

· Não coloque açúcar.

Atenção: tome o chá quente ou frio, desde que em até 24 horas. Depois, ele perde as propriedades.

Quando consumir

Beba o chá no café da manhã, no lanche da manhã, uma hora após o almoço e no lanche da tarde, sempre um copo grande e cheio. Ingerir a bebida junto com a comida reduz a absorção de vitaminas e minerais do chá pelo organismo. Se sofrer de insônia, não tome o mate depois das 17h, pois a erva contém cafeína, um estimulante natural. Grávidas também devem evitar o

consumo.

Cardápio

Café da manhã

· 1/2 mamão papaia + 1 colher (sopa) de aveia em flocos

· 1 iogurte desnatado natural + 1 colher (chá) de mel OU 1 copo de leite desnatado

· 250 ml de chá-mate preparado + 1 folha de capim-limão

· 2 fatias de pão integral light OU cereais integrais

· 1 fatia de peito de peru light + orégano a gosto

Lanche

· 1 banana com canela

· 250 ml de chá-mate com limão

Almoço

· 1 prato (sobremesa) de folhas verdes, cebola e tomate

· 1 colher (sobremesa) de azeite de oliva extravirgem

· Brócolis à vontade

· Cenoura crua ralada à vontade

· Arroz integral à vontade

· Lentilha à vontade

· 1 peixe grelhado (OU file de carne magra OU frango grelhado)

· 1 fruta (1 hora após o almoço)

· 250 ml de chá-mate

Lanche

· 250 ml copo de chá-mate batido com 2 fatias de abacaxi, folhas de hortela e gelo

· 2 fatias de pão integral light

· 1 fatia de queijo de minas light

Jantar

· Sopa de quinua com legumes

Ceia

· 1 maçã

ATENÇÃO: este cardápio pode ser seguido por apenas um mês.