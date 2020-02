Chá de hibisco é aliado da cintura fina

Tatiane Aparecida de Moraes Moreira, 28 anos, técnica administrativa, São Paulo, SP

“Eu estava havia menos de seis meses no meu novo emprego quando minhas colegas resolveram entrar no grupo Vigilantes do Peso para tentar emagrecer. Como eu também estava gordinha, me senti motivada para mudar meus hábitos e despachar aquela montanha de quilos excedentes. Cada uma de nós pesava cerca de 80 kg. O problema é que eu era a mais baixinha. Sabia que ia ter que me esforçar em dobro para conseguir perder peso…

Meu casamento era um mar de… pizza!

Eu achei que jamais aconteceria comigo. Ouvia as histórias de gente que engordava depois de se casar e me questionava: “Como?”. Até chegar minha vez. Longe da casa dos meus pais e pela primeira vez chefe do carrinho de supermercado, comprava tudo o que tinha vontade. Doces, bolachas, salgadinhos… Meu marido trabalhava muito, com hora para sair e não para voltar, e eu acabava apaziguando minha solidão com comida. E, quando estávamos juntos, a janta costumava ser pizza. Juntos, devorávamos uma inteira! Resultado: engordei 17 kg em apenas um ano.

No meio de 2011, casada já há dois anos, mudei para o emprego em que estou hoje. E aí queria me vestir melhor, ficar mais elegante para demonstrar minha satisfação com a nova empresa. Puro sonho! Na real, nada do que eu gostava me servia e as peças que já tinha ficavam desengonçadas no meu corpo. Além disso, eu vivia cansada. Me sentia uma ‘jovem velha’.

Eu precisava levar uma dieta a sério urgentemente. Por isso, a primeira coisa que fiz ao decidir perder peso, no finzinho de 2011, foi comprar um diário. Lá, anotava tudo que eu comia por dia e também minhas medidas mensais: cintura, perna, quadril e busto.

Para chegar ao corpo que considero o ideal, comecei a comer menos. Investi em produtos integrais e light, inseri mais frutas e legumes no meu cardápio e passei a tomar chá branco com meio limão pela manhã. Como tinha muita celulite, pesquisei o que poderia combatê-la e auxiliar no emagrecimento ao mesmo tempo. Encontrei o chá de hibisco e, como gostei do sabor, ele acabou virando o meu queridinho. Passei a tomar duas vezes por dia.

A celulite foi embora com a gordura

Esse “kit magreza” começou a fazer efeito rapidamente. Nas primeiras semanas, já senti mudanças no meu corpo e até na minha pele. Fui perdendo peso aos pouquinhos e a celulite foi desaparecendo! Segui firme na dieta e, um ano depois, tinha eliminado 30 kg e 24 cm de cintura!”

O chá de hibisco reduz a absorção do carboidrato

3 em 1: diurético, calmante e laxante

Segundo a nutricionista Cyntia Bassi, do Hospital e Maternidade São Cristóvão, em São Paulo, um estudo americano apontou que o chá de hibisco possui uma substância chamada faseolamina, que inibe a ação da enzima responsável pela quebra do carboidrato. Isso reduz a absorção desse nutriente e favorece a perda de peso.

Outra vantagem do chá, de acordo com Cyntia, é sua menor quantidade de cafeína em relação a outros chás. Isso confere à bebida uma ação levemente calmante, porque ela não estimula o sistema nervoso central, diminuindo a ansiedade e o estresse corporal.

A nutricionista Anita Vianna, do Rio Grande do Sul, acrescenta que o hibisco também tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. “Por isso, ajuda o corpo a não acumular tantas toxinas, substâncias que dificultam o emagrecimento, além de combater os radicais livres, que causam o envelhecimento precoce”, explica. A planta ainda pode ser usada para combater problemas respiratórios, bronquites, gripes e resfriados.

Saiba como preparar e consumir o chá

Ferva 1 litro de água. Desligue o fogo quando a fervura estiver começando e acrescente 2 colheres (sopa) cheias do hibisco seco ou 2 sachês. Deixe em infusão por 5 minutos e coe. Evite voltar a ferver a bebida, o que diminui os efeitos da planta.

· Quanto tomar: 1 litro ou 5 xícaras por dia

· Quando tomar: “Antes ou após as refeições é o mais adequado”, ensina a nutricionista Anita Vianna. Dessa forma, a planta consegue impedir, no intestino, parte da absorção do carboidrato e da gordura dos alimentos.

· Contraindicação: Pessoas com pressão muito baixa devem consultar um médico antes de inserir o chá na dieta, pois ele atua na redução da pressão arterial.

Cardápio inserido

O cardápio da Tatiane Café da manhã · 2 fatias de pão integral com 1 colher (sopa) de margarina light + 2 fatias de peito de peru ou queijo ricota ou cottage + 1 copo de café com leite desnatado ou 1 xícara de chá branco com ½ limão OU 4 torradas com 1 colher (sopa) de margarina light + 1 copo de chá de hibisco com ½ limão Lanche da manhã · 1 banana-nanica com canela (no micro-ondas) ou 1 maçã ou 1 pera Almoço · 3 colheres (sopa) de arroz + 2 colheres (sopa) de feijão + 1 porção de frango ou carne grelhados + 1 fruta OU 1 porção de macarrão com molho de tomate natural + 1 porção de carne moída + salada à vontade + 1 pote de gelatina Lanche da tarde · 1 fruta OU 1 copo de chá de hibisco + 4 biscoitos Dica da nutricionista: Como o cardápio é bastante restritivo, recomendo acrescentar uma porção de proteína nesta refeição, como um iogurte. Jantar · 1 omelete com 2 claras e um pouco de sal + salada de brócolis + 1 fruta OU 1 porção de carne + salada de folhas à vontade + 1 fruta Dica da nutricionista: Ao fazer a omelete, é importante consumir também a gema do ovo, rica em nutrientes fundamentais para o corpo, como o ferro. Ceia · 1 maçã OU 1 queijinho fundido

