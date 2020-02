Chá de gengibre com limão é diurético e acelera a queima de calorias

Ana Carla Cerqueira Leite Piron, 24 anos, estudante, Indaiatuba, SP

“Eu já não aguentava mais as reclamações da minha mãe para eu sair de casa e ir caminhar. Em uma manhã de agosto de 2012 botei o tênis e fui andar. Depois de três quarteirões, achei que fosse morrer! Senti um formigamento forte no pé direito. Ele perdeu a sensibilidade e os movimentos. Desesperada, sentei no meio-fio e me lembrei do histórico de saúde da minha família, cheio de casos de trombose.

Me levantei, liguei para a minha mãe e pedi para ser resgatada. “Filha, isso foi um aviso! Você precisa cuidar da sua saúde, acorde enquanto é tempo!”, aconselhou minha mãe, tão assustada quanto eu. Graças a Deus, meu caso não era de trombose, mas de má circulação por causa do meu peso – mais de 90 kg – e do sedentarismo. Só então enxerguei que minha vida e minha saúde estavam em risco!”

“Quem me ama que me aceite!”

Sofri uma avalanche de emoções no começo de 2007: tive uma briga com meu pai, vivia sob pressão para o vestibular e meu namorado terminou comigo de repente. Me tranquei em casa e compensei minhas angústias na comida. Meu único consolo era o pote de sorvete. E assim segui nos cinco anos seguintes. Nesse período, passei na faculdade, encontrei um novo amor e fiz as pazes com meu pai. Mas desencanei de cuidar de mim.

Eu saía de casa sem me olhar no espelho, com a roupa que mais escondesse o meu corpo. Minha mãe pagou academia, nutricionistas, endocrinologistas, tratamentos estéticos e fez de tudo para me motivar a emagrecer. Mas eu só queria comer e ficar em paz! E ainda tinha uma rotina péssima: quando ia para a faculdade, chegava em casa e assaltava a geladeira. Acordava tarde e passava o dia no sofá ou no computador, estudando e comendo. Nessa, cheguei aos 91 kg!

Lá no fundinho, eu sabia que estava me boicotando. Por isso, decidi mudar drasticamente meu cardápio, cortando 100% de frituras, refrigerantes, farinha branca e doces. Decidi que comeria tudo integral, muitas frutas, legumes e verduras. E foi para substituir minha loucura por refrigerante que criei meu grande parceiro de dieta: o chá de gengibre com suco de limão! Bebia 1 litro ao longo do dia, sempre bem geladinho. A bebida acelerou o meu emagrecimento, reduziu o inchaço e ainda acabou com minha ansiedade! Ao mesmo tempo, criei dois hábitos importantíssimos: caminhar pelo menos uma hora todos os dias e anotar tudo que eu comia ao longo do dia, como se fosse um diário. Minha transformação durou seis meses. Perdi 33 kg!”

A dieta do chá de gengibre com suco de limão

O chá de gengibre com suco de limão é uma aposta certeira para quem quer emagrecer! “O gengibre é termogênico, ou seja, aumenta a temperatura do organismo e acelera a queima de calorias. Já o limão é um rico antioxidante e tem propriedades digestivas. A combinação é um potente diurético natural!”, explica a nutricionista Roseli Ueno. O especialista Gabriel Cairo enfatiza: “Use o limão com a casca para aproveitar as fibras da fruta e potencializar o efeito de saciedade. Ao consumir o chá ao longo do dia, a gula e a ansiedade ficam controladas”. Os especialistas recomendam substituir a água por chá verde ou chá-mate, que também são termogênicos e diuréticos e intensificam ainda mais a queima de gordura! A recomendação de consumo é de 1 litro ao longo do dia.

Receita do chá

Ingredientes: ½ litro de água quente + 2 colheres (sopa) de raiz de gengibre ralada + ½ limão com casca

Modo de fazer: Aqueça a água e coloque o gengibre. Espere cinco minutos, acrescente o limão e bata tudo no liquidificador.

– Dica da nutricionista: Depois de bater, coloque gelo e beba em seguida, pois a casca do limão pode deixar um gosto amargo.

O cardápio da dieta

– Café da manhã: 1 fatia de pão integral + 1 fatia de queijo branco + 1 fatia de peito de peru + 1 iogurte desnatado light + 1 colher (sopa) de granola sem açúcar + 1 copo de suco de melancia // Dica da nutricionista: Prefira comer a fruta em vez de beber o suco.

– Lanche da manhã: 1 fruta // Dica da nutricionista: Alterne com uma barra de cereal ou um iogurte light.

– Almoço: 100 g de filé de frango grelhado + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 2 colheres (sopa) de ervilha + Salada de legumes e alface à vontade

– Lanche da tarde: Salada de frutas com ½ colher (sopa) de mel + 5 amêndoas picadas // Dica da nutricionista: Se não gostar de amêndoas, opte por três nozes picadas e inclua uma castanha-do-pará para deixar o lanche mais rico em antioxidantes.

– Lanche pós-treino: 1 barrinha de proteína // Dica da nutricionista: Alterne com uma barra de cereal ou uma fruta.

– Jantar: 1 sanduíche natural com peito de frango desfiado + 2 fatias de pão integral + 1 colher (sopa) de cottage + 1 colher (sopa) de cenoura ralada + 2 azeitonas picadas + pedacinhos de salsão // Dica da nutricionista: No lugar do frango, use também atum.