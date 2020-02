Cardápio pró-imunidade ajuda a emagrecer com saúde

Doses reforçadas de frutas, verduras e legumes afastam doenças e equilibram os ponteiros da balança

O corre-corre diário é uma boa desculpa para não nos alimentarmos bem. Por causa da falta de tempo, as refeições sempre saem perdendo: apelamos para os alimentos mais fáceis e rápidos de comer – geralmente os carboidratos (salgadinhos, lanches, tortas, massa) e os açúcares (doces, chocolate) – e deixamos de lado as vitaminas, as proteínas e os minerais. Sem a quantidade necessária de nutrientes para manter os órgãos fortes e a pleno vapor, ficamos mais suscetíveis a vírus e bactérias. Resultado? O surgimento de gripes, resfriados, herpes e até hipertensão, colesterol alto e câimbra. “As vitaminas e os minerais estimulam o funcionamento do sistema imunológico e ajudam a combater, principalmente, as infecções”, diz a nutricionista Frances A. Illes Pereira (SP). Para viver de forma saudável, o segredo é reforçar o consumo diário de frutas, grãos e hortaliças, riquíssimos em nutrientes.

Calorias na dose certa

“Numa dieta, nenhum alimento é proibido, mas é preciso ficar atenta aos excessos. O ideal é consumir gorduras e açúcares esporadicamente e em pequenas quantidades, apenas para termos a energia necessária para realizar as atividades diárias, como andar, trabalhar, cuidar da casa e dormir”, ensina Frances. “Sem energia a imunidade baixa e as doenças oportunistas aparecem”, alerta a nutricionista Maria Idati Eiró (SP). Equilíbrio é a palavra-chave: nada de exagerar na quantidade de calorias nem consumir abaixo do número necessário.

A nutricionista Maria Idati Eiró (SP) preparou uma dieta de 1100 calorias para ajudar você a emagrecer até 5 kg em 15 dias e, melhor, dobrar a dose de saúde nos seus pratos. Pronta para começar?

1º dia

· Café da manhã: 1 fatia de pão de forma de castanha-do-Pará com 1 colher (sopa) rasa de requeijão light + 1 copo (200 ml) de leite desnatado com 2 colheres (chá) de achocolatado em pó

· Lanche da manhã: 1/2 mamão papaia com 1 colher (sopa) de aveia

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de salada de alface, cenoura ralada e palmito temperada com azeite e limão + 2 colheres (sopa) de arroz + 2 colheres (sopa) feijão carioca + ½ unidade de abobrinha italiana recheada com ricota e tomate + 1 pêssego + 1 copo (200 ml) de suco de abacaxi com hortelã

· Lanche da tarde: 1 copo de vitamina de maçã (200 ml de leite desnatado batido com 1/2 maçã pequena)

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de salada de agrião com tomate cereja + 1/2 pedaço pequeno de bacalhau assado com azeite + 2 colheres (sopa) de batata sauté com vagem, cenoura e nozes + 1 figo

· Ceia: 1/2 mamão papaia com aveia

2º dia

· Café da manhã: 1 fatia de pão integral com 1 colher (chá) rasa de manteiga + 1 iogurte com lactobacilos com 1/2 banana maçã

· Lanche da manhã: 1 1/2 unidade de castanha-do-Pará

· Almoço: 5 colheres (sopa) de salada de rúcula com 1 ramo de couve-flor temperada com azeite e limão + 2 pegadores de macarrão ao sugo + 1 fatia pequena de carne assada + 2 pedaços de doce de goiaba diet

· Lanche da tarde: 1 iogurte com polpa de morango diet

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de salada de almeirão com pepino temperada com azeite e limão + 2 colheres (servir) de quinoa cozida + 2 colheres (sopa) de feijão + 1 panqueca com carne moída + 2 colheres (sopa) de espinafre refogado + 1 copo (200 ml) de suco de abacaxi com hortelã

· Ceia: 1 castanha-do-Pará

3º dia

· Café da manhã: 2 torradas integrais light com 1 colher (chá) de manteiga + 1 copo (200 ml) de suco de couve com laranja e gengibre

· Lanche da manhã: 1 maçã pequena

· Almoço: 4 colheres (sopa) de salada de brócolis + 3 colheres (sopa) de salada de cenoura + 1 colher (servir) de arroz integral + 1 filé de salmão assado + 2 colheres (sopa) de batata doce cozida + 1 copo (200 ml) de suco de limão + 1 fatia pequena de melancia

· Lanche da tarde: 1 leite fermentado sem açúcar + 2 cookies integrais de castanha-do-Pará

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de salada de alface, tomate e 1/2 carambola + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 2 colheres (sopa) de suflê de espinafre + 1 colher (sopa) de beterraba cozida + 1 omelete (1 ovo) com salsinha e cebola + 1 copo (200 ml) de suco de couve com laranja e gengibre + 1/2 manga

4º dia

· Café da manhã: 1 pão francês (sem miolo) com 1 fatia de queijo mussarela + 1 copo (200 ml) de suco de laranja com acerola

· Lanche da manhã: 1 pera

· Almoço: 5 colheres (sopa) de salada de almeirão temperada com azeite e limão + 1 colher (servir) de cenoura ralada + 1 colher (servir) de macarrão penne ao sugo + 1 pimentão verde recheado com peito de frango desfiado e gengibre + 1 fatia pequena de abacaxi + 1 copo (200 ml) de suco de melancia

· Lanche da tarde: 1/2 banana prata com 1/2 colher (sopa) de aveia em flocos e 1/2 colher (sopa) de linhaça moída



· Jantar: 1 prato (pires) de salada de alface com tomate + 2 colheres (servir) de arroz integral + 1 charuto de repolho com carne moída + 2 colheres (sopa) de brócolis ao alho + 1 pote pequeno de pudim diet

· Ceia: 1 maçã pequena

5º dia

· Café da manhã: 1 fatia de pão de forma 7 grãos com 1 colher (sobremesa) de patê de ricota + 1 copo (200 ml) de leite desnatado + 1 maracujá

· Lanche da manhã: 1 copo (200 ml) de suco de couve, laranja e gengibre

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de salada de almeirão com 2 nozes pecã temperada com azeite e limão + 1 filé de abadejo grelhado com alcaparras + 2 colheres (sopa) de purê de mandioquinha + 1/2 unidade de abobrinha italiana recheada com ricota e tomate + 1 kiwi + 1 copo (200 ml) de suco de limãoLanche da tarde

· Lanche da tarde: 3 biscoitos de nozes + 1 xícara de chá de erva-doce

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de salada de catalonha + 2 colheres (sopa) de arroz + 2 colheres (sopa) de estrogonofe de carne com champignos + 2 colheres (sopa) de batata sauté + 1 copo (200 ml) de suco de acerola

· Ceia: 1 copo (200 ml) de suco de couvo, laranja e gengibre

6º dia

· Café da manhã: 1 fatia (média) de bolo de cenoura + 1 copo (200 ml) de leite desnatado com 1 colher (chá) de canela

· Lanche da manhã: 1/2 iogurte desnatado com mel e fibras

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de salada de rúcula com nabo temperada com azeite e limão + 2 colheres (sopa) de nhoque ao sugo + 1 filé de peito de frango assado + 1 pote (pequeno) de gelatina diet + 1 copo (200 ml) de suco de goiaba com acerola

· Lanche da tarde: 3 biscoitos de água e sal diet + 1 copo (200 ml) de suco de laranja

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de salada de rúcula temperada com azeite e limão + 1 concha de salada de grão de bico + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 1 filé de salmão cozido com brócolis e pimentão vermelho + 1 caju + 1 copo (200 ml) de suco de maracujá light

· Ceia: 1/2 iogurte desnatado com mel e fibras

7º dia

· Café da manhã: 2 biscoitos de água e sal com 1 colher (café) de requeijão light + 1 copo (200 ml) de suco de laranja, mamão e couve

· Lanche da manhã: 1 pote (pequeno) de gelatina diet

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de salada de acelga e beterraba temperada com azeite e limão + 1 porção pequena de berinjela com molho a bolonhesa e queijo branco + 2 colheres (sopa) de purê de batata + 1 kiwi + 1 copo (200 ml) de suco de maracujá light

· Lanche da tarde: 1 barrinha de cereais

· Jantar: 2 fatias pequenas de pizza de queijo branco com alho poró e tomate + 1 taça de vinho tinto

· Ceia: 1 pote pequeno de gelatina diet