Dona da história: Sandra Souza, 33 anos, vendedora, Caruaru, PE

Reportagem: Mariana Gomes

Perdi 27 kg com as cápsulas de levedura!

Foto: Junior Pereira

Sou uma atleta e tanto. Meu corpo é esculpido pela musculação que faço diariamente. Tenho absoluta paixão por correr e sempre participo de provas de rua, com percursos de até dez quilômetros. Eu suo a camisa mesmo!

Este seria um depoimento comum se, há um ano, eu não pesasse 89 kg distribuídos em 1,60 m. Eu era preguiçosa e malcuidada, a típica obesa. Você deve estar se perguntando como consegui sair do marasmo e me tornar uma esportista de mão cheia. A resposta é uma medicação natural, que dá um pique danado: a cápsula de levedo de cerveja. Quem me receitou foi uma nutricionista, mas eu não achava que uma pílula faria tanta diferença em minha vida.

Cheguei ao fundo do poço

Minha obesidade foi causada por uma série de fatores: genética desfavorável, maus hábitos alimentares, depressão e, por fim, a gravidez. Pra piorar, no início de 2009, ao fazer exames de rotina, descobri taxas assombrosas de colesterol e gordura, que indicavam saúde em risco. Meu cardiologista, então, fez um alerta: “Se continuar assim, Sandra, a coisa pode piorar. Você precisa emagrecer”. Fiquei apavorada. Eu já tratava uma depressão. Aí já viu, né? Cheguei ao fundo do poço e achei que fosse morrer.

Então, ainda no consultório médico, decidi dar uma guinada na minha vida. Assim que saí de lá busquei a orientação de uma nutricionista. Ela foi fundamental em minha recuperação. Montou cardápios variados com o que eu mais gostava de comer e adicionou um segredinho: “Também vou receitar cápsulas de levedo de cerveja. É natural, muito saudável e vai ajudar a saciar a fome e a acelerar seu metabolismo”.

Me tornei uma atleta!

Além do levedo de cerveja e da dieta, a nutricionista também me recomendou a caminhada. Eu topei tudo, pois estava decidida a fazer dar certo! Comecei com 20 minutos diários, o que já era um sacrifício danado. Chegava em casa acabada. Mas, aos poucos, aumentei o tempo e apertei o passo. Cinco meses depois, já tinha perdido 18 kg e me tornado uma apaixonada por corrida. Justo eu, que só vivia sentada, com a maior preguiça do mundo. Quem me via não acreditava na mudança de ânimo que tomou conta de mim. Eu gostei da minha transformação repentina, mas confesso que achei estranho. Então, busquei mais informações. Só então vi que ali tinha um dedinho da levedura. Ela é muito recomendada para quem faz atividade física, pois, além de injetar ânimo extra, tem a capacidade de realçar os músculos do corpo. Adorei! Então, sem deixar a corrida de lado, voltei a treinar na academia e passei a fazer musculação diariamente, para definir meu novo corpo. Nem acredito que me tornei uma atleta em apenas um ano!

Meu jeito de tomar o levedo

Minha nutricionista elaborou uma dieta para perda de peso associada ao levedo de cerveja da marca Prolev. Um pote com 400 cápsulas custa apenas R$ 10. Naquela época, eu tomava três vezes ao dia, cerca de 30 minutos antes das refeições principais (café da manhã, almoço e jantar). Ingeria sempre duas cápsulas em cada dose, com um pouco de água. Embora eu não precise mais perder peso, continuo tomando meu levedo ainda hoje porque, como atleta, quero ganhar massa magra. A levedura é excelente para tonificar os músculos e definir o corpo. No entanto, agora a dosagem aumentou bastante. Tomo três doses de cinco cápsulas cada diariamente. Para mim, é uma receita infalível.