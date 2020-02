BOA FORMA revela a rotina de exercícios de Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme é a capa da revista BOA FORMA de março de 2011

Foto: Reprodução/BOA FORMA



A atriz Fernanda Paes Leme, atualmente no elenco da novela global “Insensato Coração”, está mais linda do que nunca nas telas. Aos 27 anos, a estrela que mede 1,62 m agora pesa 52,4 kg. Um mulherão! Veja as fotos da estrela no site da BOA FORMA.

O segredo do corpo perfeito ela revela na edição de março de 2011 da revista BOA FORMA, da qual é capa. Fernanda demorou a descobrir um exercício que realmente gostasse de fazer. Foi um entra e sai em academias até que, há dois anos, convidada pela amiga e também atriz Deborah Secco, experimentou o pilates e se apaixonou.

Hoje, ela bate ponto de duas a três vezes por semana no Studio K&E, no Rio de Janeiro. “A técnica ajudou a deixar o corpo dela muito mais firme. Assim, ganhou tônus muscular e, consequentemente, melhorou bem a postura”, resume a professora Kamila Rodrigues.

Nos outros dias, a atriz investe em sessões de boxe com o professor (e amigo) Chico Salgado. “Vou até a casa dela e realizamos uma sequência de uma hora na sala de ginástica do prédio. Eu seguro a manopla e ela dá socos com a luva, simulando uma luta sem contato físico. Intercalo esses movimentos com alguns exercícios de treinamento funcional, utilizando bolas e elásticos”, conta Chico.

Haja pique! “Eu saio pingando de tanto que transpiro durante essa aula. Mas estou chegando quase aos 30 anos, meu metabolismo já não é mais o mesmo. Tenho que investir na malhação, é agora ou nunca”, entrega Fernanda.

Famosas internacionais

Não são apenas as brasileiras que brilham na edição de março de 2011 da revista BOA FORMA. A publicação também traz uma seleção de dicas de divas internacionais.



Musas internacionais também revelam como cuidam da boa forma

Foto: Reprodução/BOA FORMA



“Para emagrecer depois da gravidez, cortei bagels e croissants. Saladas com proteína magra voltaram a fazer parte do meu dia a dia. Só não me privei de um pouco de chocolate. E me propus a correr 10 minutos de esteira todo dia. Mas, depois de 10, sempre queria mais 10”, revela a atriz Jennifer Garner.

A malhação também é o segredo da estrela Jessica Alba. “Nunca segui uma dieta maluca e tenho uma alimentação saudável, com o máximo de comida fresca. Malho até quatro vezes por semana, mas não passo horas na academia, o que me deixaria entediada. Intercalo 10 minutos de aeróbica com 10 minutos de peso – assim, o tempo passa rápido”.

