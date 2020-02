BOA FORMA cria aplicativo “Calculadora de Calorias” para iPhone e iPad

BOA FORMA lança aplicativo para quem está em busca do peso ideal

Foto: Reprodução BOA FORMA

De olho em quem pretender alcançar o peso ideal, a BOA FORMA criou um aplicativo gratuito – “Calculadora de Calorias” – para iPhone e iPad. A ferramenta pretende auxiliar o usuário no controle da dieta, de maneira saudável.

Após o registro (nome, peso, idade, foto o antes…), é definida a meta semanal a ser alcançada: quantos quilos pesar, perdendo um ou meio quilo ao longo dos sete dias. Depois, basta inserir todo o alimento ingerido nas seis refeições diárias. Semelhante a um diário da dieta.

Foto: Reprodução BOA FORMA

Caso não seja possível fazer o registro na hora da alimentação, o aplicativo permite tirar uma foto do prato para uma análise posterior. Tem até um espaço para as escorregadas cometidas ao longo do dia. Afinal, aquela balinha, bombom ou docinho fora de hora interfere diretamente no regime.

Em paralelo, é preciso também registrar a atividade diária ou exercício físico praticado. Vale da musculação à caminhada de casa ao ponto de ônibus. Tudo o que proporcione gasto de calorias deve ser lançado. Assim será possível ter acesso ao balanço calórico no final do dia e saber se está adequado ou não ao objetivo buscado.

Foto: Reprodução BOA FORMA

O aplicativo oferece também, a composição nutricional de 2500 alimentos, sugestão de treinos semanais, cálculo de consumo de água – importantíssimo para o bom resultado da dieta – e dicas de alimentação e fitness para aprimorar o emagrecimento. Sugestões essenciais para emagrecer sem descuidar da saúde.

Após alcançar a meta, é possível compartilhar o resultado com os amigos através das redes sociais e continuar usando o aplicativo para controlar a manutenção do peso. Para quem quer engordar, a “Calculadora de Calorias” também é válida. Basta colocar como meta os quilos desejados por semana.

Baixe o app