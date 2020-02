Barriga sarada com cardápio e alimentos que ajudam a queima da gordura abdominal

Prepare sucos com verduras e frutas, que ajudam na eliminação das toxinas

Ninguém merece ter uma barriga saliente e pneuzinhos em volta da cintura, né? Mas resolver esse problema só depende de iniciativa e força de vontade. “Quem decide consumir alimentos que auxiliam na queima da gordura abdominal emagrece mais fácil”, sugere a nutricionista Roseli Rossi. Veja outras dicas e afine já!

1. “Troque o pão francês, o arroz branco e o macarrão pelos integrais, que ajudam a diminuir a gordura abdominal”, ensina a nutricionista.

2. Consuma iogurtes, que mantêm a flora intestinal saudável e o intestino funcionando bem.

3. Invista em ingredientes anti-inflamatórios, que previnem o acúmulo de gordura na região da barriga, como gengibre, pimenta vermelha, chá verde e peixes.

4. Coma frutas (com casca é melhor). Ricas em água e fibras, são essenciais para o intestino funcionar bem.

5. Acrescente verduras – cruas e refogadas – ao seu cardápio.

6. Prepare sucos com verduras e frutas, que ajudam na eliminação das toxinas. Bons ingredientes são hortelã, agrião, espinafre, couve, laranja, abacaxi e melão.

7. “Consuma linhaça. Ela faz uma faxina no organismo, e isso ajuda a emagrecer”, explica Roseli.

8. Tome bastante água, para hidratar o bolo fecal e facilitar a ida ao banheiro. Ela ajuda a eliminar as toxinas pela urina e pelas fezes. E evita o inchaço.

9. Evite água com gás e todos os tipos de refrigerantes. Eles alteram a mucosa intestinal, causam desequilíbrio da flora e estufam a barriga.

10. Fuja dos doces, pães e biscoitos feitos com farinha branca. Eles têm alto índice glicêmico, que aumenta a gordura acumulada na região da barriga.

11. Se puder, evite carne vermelha. Ela leva mais tempo para ser digerida e, por isso, favorece a prisão de ventre e a formação de gases.

12. Corte alimentos embutidos – como salsicha, linguiça, salame e mortadela – do seu cardápio. Eles contêm muito sódio, que provoca ou aumenta a retenção de líquidos e o inchaço.

13. Mastigue bem os alimentos até virarem uma pasta. Assim, a digestão fica mais fácil e você evita o acúmulo de gases.

14. Evite qualquer tipo de bebida durante as refeições. “O ideal é tomá-las uma hora antes ou depois do almoço ou jantar. Ao ingerir qualquer líquido na alimentação, o estômago se dilata”, explica Roseli.

15. Mexa-se. Se você trabalha grande parte do dia sentada e não tem tempo para fazer uma atividade física, tente ficar de pé durante 10 minutos a cada uma hora. E mantenha a barriga para dentro!

16. Atenção à postura! Ombros curvados à frente deixam a barriga flácida e saliente. Endireite-se!

17. Reduza o seu nível de estresse. Ele aumenta a produção de cortisol (o hormônio que estimula enzimas responsáveis pelo acúmulo de gordura no abdômen). Para relaxar, consuma alimentos que diminuam sua ação no organismo (chá verde, por exemplo); intercale as refeições de três em três horas e procure fazer uma atividade física que lhe dê prazer.

O cardápio “seca-barriga”

Com 1.200 calorias por dia é perfeitamente possível perder cerca de 3 kg em 1 mês, sem passar fome!

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de leite desnatado + 2 fatias de pão integral light com margarina ou requeijão light + 1 fatia fina e pequena de queijo branco light ou peito de peru light + 1 fatia de papaia com ½ colher de farinha de linhaça

Lanche

· 1 pera ou ½ xícara de salada de frutas ou 1 maçã

Almoço

· Salada de folhas à vontade + 3 colheres (sopa) de arroz integral + 2 colheres (sopa) de feijão ou lentilha + 1 filé de frango ou 1 filé de peixe grelhado ou 1 coxa de frango assada + 2 colheres (sopa) de escarola ou espinafre ou couve refogada

Lanche

· ½ pote de iogurte natural desnatado ou 1 fatia de abacaxi ou de melão

Jantar

· Escolha entre uma das opções do almoço

Ceia

· 1 xícara de chá verde