Barriga lisinha com massagem

Alie uma massagem poderosa ao exercício físico e conquiste uma barriga sequinha

Foto: Dreamstime

Escolha um creme ou óleo com ativos que combatam a gordura localizada (cavalinha, ginkgo biloba, cafeína…) e siga os movimentos abaixo todos os dias – seu abdome vai ficar retinho!

Ilustração: Luisa Azevedo

1. Feche as mãos e deslize a dobra dos dedos nas laterais da barriga, de cima para baixo, exercendo uma pressão forte. Repita a manobra pelo menos 15 vezes ou até o abdome ficar aquecido.

2. Ainda com as mãos fechadas, repita o movimento 15 vezes da cintura em direção ao umbigo. Em seguida use os dedos para pressionar a virilha cinco vezes – isso ajuda o corpo a eliminar toxinas.

Ilustração: Luisa Azevedo

3. Usando os polegares e os dedos indicadores, “belisque” o abdome em todas as direções por cerca de três minutos ou até que a barriga fique vermelha e aquecida.

4. Para finalizar, utilize a palma das mãos e massageie a barriga no sentido horário, fazendo movimentos circulares. Repita a manobra cinco vezes e depois pressione novamente a virilha.

Resultados…



A massagem foca a gordurinha localizada e, ao realizar uma sessão por dia com um produto de qualidade, é possível notar resultados em 10 dias.



Além disso, o exercício ajuda também a diminuir a retenção de líquidos. Nesse caso, é preciso repetir cada movimento de 5 a 10 vezes por dia e ainda pressionar 3 vezes a virilha no final as série. A partir da primeira sessão já é possível notar a eliminação de líquidos e em uma semana pode ocorrer uma redução de medidas. Mas essa segunda opção só vale para quem estiver se sentindo inchada.