Azeite ajuda a secar a barriga

Inclua duas colheres (sopa) de azeite na

alimentação. Com isso, você vai gastar

menos de R$ 1 por dia!

Foto: Dreamstime

Pode até ser difícil de acreditar, mas trata-se da pura verdade: um certo tipo de gordura é capaz de deixar sua barriga sarada! Esta foi a conclusão de uma pesquisa das universidades Reina Sofía (Espanha) e Cambridge (EUA), que afirma: uma dieta rica em gordura monoinsaturada – chamada de MUFA – reduz a gordura abdominal. O melhor: esta substância está presente em grandes quantidades num alimento que você provavelmente já tem em casa, o azeite!

A nutricionista Giovanna Arcuri confirma: “O óleo extraído da oliva combate a gordurinha que insiste em prejudicar os contornos do corpo”. Seguindo a dieta elaborada por ela, você pode secar 5 kg em apenas duas semanas sem sacríficio! E tem mais: além de emagrecer, o azeite tem muitos benefícios. Diminui o colesterol ruim, tem ação antioxidante (previne o envelhecimento) e ainda dá a sensação de saciedade. “Ele é saudável, mas é preciso tomar cuidado com as calorias”, diz o cardiologista Daniel Magnoni. Por isso, consuma apenas duas colheres (sopa) por dia!