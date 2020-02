Aprenda a receita de 7 shakes emagrecedores

Em quatro semanas, a perda de peso é progressiva e varia de pessoa para pessoa

Foto: Dreamstime

Acompanhados de uma alimentação balanceada ao longo do dia, os shakes caseiros são uma arma poderosa contra o excesso de peso. Segundo a nutricionista Cinthia Roman Monteiro, professora do Centro Universitário São Camilo (SP), dá para substituir uma refeição ao dia pela bebida sem comprometer a saúde. “Mas essa dieta só deve ser adotada por um mês, para não haver perda de massa muscular e água, o que não é saudável”, explica.

Em quatro semanas, a perda de peso é progressiva e varia de pessoa para pessoa. “Quem seguir o regime corretamente vai perder, no mínimo, 2 quilos em um mês”, diz Cinthia, que elaborou sete receitas de shakes equilibrando diferentes nutrientes para cada dia da semana. Cada um contém, em média, de 200 a 250 calorias. Eles substituem o almoço ou o jantar! “Se a bebida for levada de casa para o trabalho é importante controlar a temperatura. Nesse caso, use bolsas térmicas”, diz a especialista.

Outra dica é encarar a dieta como reeducação alimentar, um ponto de partida para uma vida mais saudável. “Regimes radicais não adiantam. O ideal é variar os alimentos para obter mais nutrientes ao dia”, ensina.

Controle o humor

Os primeiros dias de um programa de reeducação alimentar desanimam qualquer pessoa e não há uma receita infalível para evitar a irritabilidade. “As reações mudam de pessoa para pessoa. Mas, em qualquer caso, é preciso ter muita força de vontade”, diz a nutricionista Cinthia Monteiro.

O regime dos shakes pode ser feito com mais facilidade quando a substituição é feita na hora do jantar. “É quando estamos mais tranquilos e diminuímos o ritmo das atividades. No meio do dia, precisamos de mais calorias. Sem elas, a alteração de humor é inevitável”.

Tomar bastante água é outra orientação simples e eficaz. “Além de hidratar o corpo, a água dá a sensação de saciedade”, diz Cinthia. Em outras palavras, o truque “engana” o estômago e adia a fome. Para se habituar à prática, o ideal é ter sempre à mão uma garrafinha cheia.

Receitas

SEGUNDA-FEIRA

Ingredientes:

· 1 copo (tipo requeijão) de extrato de soja rico em cálcio

· 1 col. (sopa) de gelatina de limão

· 1 kiwi

· 2 folhas de hortelã

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

Benefícios: de sabor refrescante, este shake contém kiwi, rico em vitamina C.

TERÇA-FEIRA

Ingredientes:

· 1 copo (tipo requeijão) de leite desnatado

· 1 banana-prata pequena

· 2 ameixas pretas secas

· 1 col. (sopa) de farinha de linhaça dourada

· Adoçante (se quiser)

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

Benefícios: tem fibras e lignina da linhaça, que fazem o intestino funcionar melhor.

QUARTA-FEIRA

Ingredientes:

· 1 copo (tipo requeijão) de leite desnatado

· 1/2 mamão papaia

· 1 col. (sopa) de gelatina de morango

· 1 unidade de castanha-do-pará

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

Benefícios: poderosa fonte de selênio, a castanha-do-pará também é antioxidante (evita o envelhecimento precoce).

QUINTA-FEIRA

Ingredientes:

· 1 copo (tipo requeijão) de extrato de soja rico em cálcio

· 1 fatia de abacaxi

· 1 col. (chá) de raiz de gengibre

· 1 pitada de canela em pó

· Adoçante (se quiser)

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

Benefícios: esta vitamina contém abacaxi, fonte de vitamina C. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias, antinauseantes e antibacterianas.

SEXTA-FEIRA

Ingredientes:

· 1 copo (tipo requeijão) de leite desnatado

· 2 unidades de morango

· 1 col. (sopa) de gelatina de morango

· 1 col. (sopa) de farinha de aveia

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

Benefícios: é rica em fibras, que fazem o intestino funcionar melhor e ajudam a manter bons os níveis de colesterol, triglicérides e glicose.

SÁBADO

Ingredientes:

· 1 copo (tipo requeijão) de leite desnatado

· 1 col. (sopa) de cacau em pó

· 1 banana-prata

· 1 col. (sopa) de mel

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

Benefícios: os flavonoides do cacau aumentam o fluxo sanguíneo no cérebro. Além disso, esta vitamina possui substâncias estimulantes, como a teobromina e a metilxantina.

DOMINGO

Ingredientes:

· 1 pote de iogurte natural desnatado

· 1 col. (sopa) de amêndoas cruas picadas

· 1/2 maçã

· Adoçante (se quiser)

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

Benefícios: além de fibras, este shake contém amêndoas, uma rica fonte de vitamina E, com ação antioxidante.

Siga o cardápio

A nutricionista Cinthia Monteiro elaborou este cardápio com base em uma dieta de 1.300 calorias, com a substituição de uma refeição por uma vitamina. “Não pode ser menos do que isso para a pessoa não ter deficiência de alimentos e nutrientes”.

Café da manhã

· 1/2 mamão papaia

· 1 copo (tipo requeijão) de leite desnatado com café ou achocolatado

· 1 fatia de pão de forma integral com margarina ou manteiga (uma ponta de faca)

Lanche da manhã

· 1 pera

Almoço

· 1 prato (sobremesa) de salada de folhas (como alface, agrião, rúcula etc.) com tomate e cenoura ralada (temperar com um fio de azeite, limão e sal)

· 1 escumadeira (rasa) de arroz

· 1 concha pequena de feijão

· 1 filé (médio) de frango grelhado

· 3 buquês de brócolis refogados

· 1 fatia de melão

Lanche da tarde

· 1 barra de cereal

Jantar

· 1 copo (tipo requeijão) da vitamina escolhida

Ceia

· 3 bolachas salgadas

· 1 xícara de chá de ervas (camomila, erva-doce…)