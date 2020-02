Alfarroba tem gosto de chocolate, mas possui menos gordura

Bolo feito com alfarroba

Foto: Sheila Oliveira/SAÚDE!

Pode parecer estranho um doce feito de vagem, mas a alfarroba vem ganhando adeptos entre as pessoas que são loucas por doces, mas prezam por uma alimentação saudável. Nativa do Mediterrâneo, a alfarroba é apontada como uma alternativa mais saudável ao chocolate, pois, apesar de ter quase a mesma quantidade de calorias, possui muito menos gordura.

O sabor é bem parecido com o do chocolate, mas sem enganação: não é idêntico, segundo reportagem da revista WOMEN’S HEALTH. Pode provar, porque a alfarroba é bem nutritiva. “Ela tem quantidades consideráveis de cálcio (bom para os ossos), magnésio (favorece a absorção do cálcio) e ferro (regenera o sangue)”, diz Priscila Moreira, nutricionista do Ambulatório de Nutrição Clínica do Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo.

Também tem vitaminas A, B1 e B2. Mas a grande vantagem fica por conta das gorduras. Enquanto o cacau tem cerca de 23%, a alfarroba possui apenas 0,7%

Inimiga do Câncer

Resultados de um estudo da Universidade do Algarve, em Portugal, em parceria com o Parque Científico de Barcelona, na Espanha, mostram que a polpa, as folhas e parte das sementes de alfarroba têm potencial antioxidante muito alto – superior até ao do vinho! Isso significa que ela ajuda no combate aos radicais livres.

A pesquisa também sinaliza que o extrato de alfarroba seria capaz de inibir a proliferação de células cancerígenas e, portanto, poderia ser usado na fabricação de medicamentos no futuro.

Fibras em Alta

“Ela é rica tanto nas solúveis (pectina) quanto nas insolúveis (celulose), o que facilita o funcionamento do intestino e proporciona saciedade, que é muito importante no processo de emagrecimento”, lembra a nutricionista Vanessa Franzen Leite, de Porto Alegre.

Sem Restrições

Se você não pode consumir produtos com lactose, como acontece com o chocolate ao leite, saiba que a alfarroba é totalmente livre dessa substância. E mais: “Por não conter glúten, pode ser consumida por celíacos”, completa a nutricionista Rosana Perim, chefe de nutrição do HCor, em São Paulo.

Quantidade

Calcule 25 g (ou duas colheres de sopa) por dia. Como tem calorias e gorduras, deve ser consumida com moderação. Meia barrinha de alfarroba (25 g) contém cerca de 116 calorias, e meia barrinha de chocolate ao leite (25 g) 135 calorias. As nutricionistas não indicam o consumo da vagem de alfarroba em estado natural.

O pó pode ser misturado ao leite, por exemplo, e a farinha usada no preparo de bolos, biscoitos e brigadeiros. Para completar, existem ainda as barrinhas prontas para comer. Uma mão na roda!