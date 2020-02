A farinha de maracujá me fez secar 20 kg

Uma pesquisa provou que dá pra emagrecer

Foto: Edson Ruiz

Ali, na frente da tevê, me choquei com a imagem que vi: 77 kg esparramados em 1,50 m de altura. Eu estava numa reunião de amigos, assistindo ao vídeo de um casamento em que eu tinha sido madrinha. De repente surgi na tela, no fundo da igreja.

Mas, calma… Não, eu não podia ser aquela gorda! Aquilo ali mais parecia um pedaço de gelatina molenga envolto em um vestido de festa, balançando para lá e para cá…

Eu comia acarajé até o estômago doer

Corri até o banheiro para derramar minhas lágrimas, sozinha. Era uma angústia acumulada durante muitos anos e que sempre foi descontada na comida. Fui gorda desde criança.

Na casa da minha mãe, eu não tinha sossego. Presenciei as piores brigas entre ela e o meu padrasto. Na escola, me chamavam de Free Willy, a famosa baleia! Ainda me casei cedo, aos 19 anos. Quando nossas gêmeas estavam para nascer, meu marido ficou desempregado. Foram dois anos e meio de sufoco.

O resultado de tanto sofrimento na infância e na adolescência foi uma Patrícia deprimida, que vivia escondida em casa, comendo arroz, feijão, biscoito e acarajé até o estômago doer!

Quando isso acontecia, eu me deitava no chão, com a barriga para baixo, até a dor passar. Aí, eu voltava a comer.

Tudo mudou quando descobri um segredo

Cansada de sofrer, em julho de 2007 criei um cardápio baseado nas dietas das revistas. Nele, tinha limonada com adoçante no lugar do refrigerante, pão francês sem miolo, carne grelhada, peito de peru e um segredinho: dois copos de vitamina de banana com farinha de maracujá por dia.

Essa ”mistura secreta” me deixava satisfeita de manhã e acabava com a fome noturna. E ainda contém fibras, que são excelentes para a digestão.

Claro que minha depressão não passou como mágica. As tentações por comida ainda eram muito fortes. Porém, estimulada pela minha mãe, resolvi procurar um psicólogo, que me encaminhou a um psiquiatra.

Eu tinha preconceito, achava que psiquiatra fosse médico de louco. Mas o psicólogo me convenceu de que o trabalho desse profissional seria importante. E foi mesmo! Graças a ele, à minha mãe e aos conselhos do meu pastor evangélico, consegui me tornar uma mulher feliz.

Mais equilibrada, fiquei resistente às tentações alimentares e cheguei aos 62 kg em apenas seis meses. Foram 15 kg a menos! Eu estava me achando o máximo! O problema é que pensei que estivesse tudo bem e voltei a cometer exageros à mesa. Assim, em menos dois meses, eu recuperei 5 kg. O alerta acendeu.

Inventei um truque pra não ter recaídas

Para me policiar e não voltar a engordar de vez, espalhei pela casa um monte de fotos de mulheres magras. Aí, quando olhava pra elas, desistia na hora de mandar pra dentro aquela montanha de comida.

Decidi ser magra pra sempre. Perdi 10 kg em um mês e meio e cheguei aos 57. Foram 20 kg no total. Hoje, adoro postar fotos no site de relacionamentos Orkut. Até me falaram que pareço a atriz Paola Oliveira!

Nesse processo, passei a me conhecer melhor. Descobri que gosto de nutrição e já estou fazendo um curso técnico. A minha lição é de que devo sempre vigiar o que como, pelo resto da minha existência. Ser magra é um estilo de vida que exige disciplina e muita humildade!

A poderosa farinha de maracujá também existe em cápsula

A farinha de maracujá faz o corpo absorver menos gordura. ”Ela vira uma fibra gelatinosa, que gruda nas moléculas de gordura e as faz passarem direto pelo sistema digestivo, sem serem absorvidas”, diz a nutricionista Fernanda Machado.

Uma pesquisa de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e das universidades Federal e Estadual da Paraíba provou que dá pra emagrecer com a farinha sem mudar hábitos alimentares ou fazer exercícios. No estudo, 19 mulheres consumiram 30 g do produto por dia durante dois meses, pouco mais de 1 colher (sopa) diária. Cada uma perdeu quase 2 kg!

Mas atenção: comer a farinha pura pode causar gases. Por isso, misture-a a sucos, vitaminas, bolos ou frutas amassadas. Quem não apreciar o gosto pode comprar a cápsula de fibra de maracujá concentrada. A de 400 mg, quando tomada com um copo de água meia hora antes da refeição, equivale a 2 colheres (sobremesa) da farinha. Se preferir, faça a farinha em casa. É fácil e econômico.

Você encontra a fibra de maracujá em lojas fitoterápicas e farmácias:

. Farinha de maracujá, 100g, da Nutrilev. R$ 3,75

. Cápsula de maracujá, 200 cápsulas de 400 mg, da Maracufibra. R$ 28

. Fibra de maracujá com maçã e laranja, 200g, da Herbarium. R$ 20,70

Farinha de maracujá caseira

Ingredientes

. 6 maracujás

Modo de fazer

1. Ponha as frutas de molho por 15 minutos em 1 litro de água com 1 colher (sopa) de água sanitária. Depois, lave-as em água corrente e retire as polpas.

2. Corte as cascas em tiras e leve ao forno médio por meia hora.

3. Após esfriar, bata no liquidificador até virar farinha. Peneire e guarde. Consuma em três meses.

Dica

Faça suco com a polpa.