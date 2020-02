A dieta que faz perder barriga

Dê adeus aos pneuzinhos

Foto: Getty Images

Quer perder a barriguinha? Comemore! Jorge Cruise, especialista americano em perda de peso e autor de vários livros sobre o assunto, dá a fórmula para secar a gordura abdominal sem malhação.

Ele montou um plano alimentar para ajudar as pessoas sem disposição para emagrecer. O resultado surpreendeu. Até mesmo pessoas muito obesas, que eliminaram 40 ou 50 quilos com a dieta, perderam primeiro, e de maneira muito rápida, a gordura armazenada na barriga.

3 regras que derretem os pneuzinhos



Siga os mandamentos abaixo e perca de 2 a 4 kg por semana de gordura abdominal…

1. Reduza o consumo de carboidratos (açúcar, doces, pães, bolos, massas, arroz branco, milho, batatas e raízes). O máximo que se pode comer desses alimentos são 200 gramas ao dia, sendo que, de açúcar, não deve ser mais do que 15 gramas! A nutricionista Andrezza Botelho, especializada em nutrição funcional, explica o motivo dessa restrição: “Caso você tenha uma refeição rica nesses carboidratos, que são de rápida digestão, o corpo irá transformá-los depressa em açúcar e liberará quantidades elevadas de insulina para a retomada do equilíbrio”.

2. Aumente a quantidade de alimentos ricos em fibras (grãos integrais, verduras, legumes e frutas) nas refeições. “As fibras diminuem a constipação intestinal e diminuem a velocidade de absorção dos alimentos”, diz a nutricionista.

3. Coma, sem restrição, proteínas (carnes, leite desnatado, iogurtes light e queijos magros) e azeite de oliva extravirgem. Segundo Andrezza, as gorduras do bem, como o azeite extravirgem, ajudam a reduzir o perímetro da barriga.

Por que funciona?

Ao seguir as três regras acima você reduz os níveis de insulina produzida pelo corpo. Isso leva seu metabolismo a fazer uma inversão de trabalho: antes ele estocava gordura abdominal, agora ele passa a queimá-la.

Cardápio para reduzir a gordura abdominal

Foto: Orzmud Alves

Opção 1

Café da manhã

– 1 pote de iogurte light com 1 xícara de flocos de milho sem açúcar e 6 morangos

Lanche

– 1 maçã

Almoço

– 1 prato (sobremesa) de rúcula com 2 palmitos, 2 tomates e azeite extravirgem + 1 xícara de macarrão ao sugo + 1 xícara de iscas de filé de frango + 1 pote de gelatina com nozes picadas

Lanche

– 1 pote de iogurte light + 4 biscoitos de polvilho (formato de roscas)

Jantar

– 1 prato (sobremesa) de acelga + 4 colheres (sopa) de vagem refogada + 1 filé pequeno de peixe grelhado com molho de maracujá + 2 colheres (sopa) de purê de batata-doce + 1 laranja

Ceia

– 1 Polenguinho

Opção 2

Café da manhã

– 1 copo (200 ml) de suco de maracujá com couve + 1 fatia de pão de forma light com 2 fatias de peito de peru e 1 col. (café) de azeite

Lanche

– 1 pera

Almoço

– 1 prato (sobremesa) de almeirão com ½ tomate temperados com limão e sal + 2 colheres (sopa) de brócolis refogado + 3 colheres (sopa) de lentilha + 3 colheres (sopa) de picadinho de carne + 2 colheres (sopa) de arroz + 2 ameixas pretas

Lanche

– 1 copo de suco light + 3 castanhas-do-pará

Jantar

– 1 prato (sobremesa) de folhas verdes temperadas com 1 fio de azeite e sal + 1 prato (sopa) de sopa de legumes com frango desfiado + 1 fatia de melão

Ceia

– 1/4 de abacate salpicado com aveia em flocos

Foto: Mauro Holanda

Opção 3

Café da manhã

– 1 xícara de leite de soja zero + 1 banana com 1 colher (sopa) de aveia em flocos

Lanche

– 1 pêssego

Almoço

– 1 prato (sobremesa) de alface, ½ tomate, 1 colher (sopa) de cenoura, 1 palmito e 1 colher (sopa) de ervilha temperados com 1 fio de azeite e sal + 1 pedaço médio de frango assado + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 1 concha média de feijão + ½ cacho de uva

Lanche

– 1 pote de iogurte light + 1 fatia fina de bolo simples

Jantar

– 1 prato (sobremesa) de alface e rúcula temperadas com azeite e sal + 1 batata média recheada com 1 colher (chá) de requeijão light e 3 colheres (sopa) de atum light + 1 gelatina

Ceia

– 1 pote de iogurte desnatado

Opção 4

Café da manhã

– 1 xícara de chá de camomila + ½ pão francês integral com 1 colher (sobremesa) de geleia sem açúcar

Lanche

– 1 mexerica

Almoço

– 1 prato (sobremesa) de rúcula com rodelas de cebola e molho shoyu light + 1 omelete com 2 claras, 1 gema e ervas finas + 2 colheres (sopa) de arroz à grega + ½ concha de grão-de-bico + 1 fatia de abacaxi com raspas de limão

Lanche

– 1 xícara pequena de café com adoçante + 4 biscoitos integrais com 1 colher (sopa) de ricota

Jantar

– 1 prato (sobremesa) de folhas verdes com palmito e 4 tomates cereja temperados com 1 fio de azeite e sal + 1 sanduíche feito com 1 hambúrguer assado + 2 fatias de queijo mussarela

Ceia

– Chá de erva-doce

Foto: Ormuzd Alves

Opção 5

Café da manhã

– 1 xícara de café preto + 2 torradas integrais com mussarela de búfala (2 fatias finas) + ½ papaia com quinoa em flocos salpicada

Lanche

– 1 copo de suco de soja light

Almoço

– 1 prato (sobremesa) de salada de alface, palmito e tomate + 2 filés de merluza assados com azeite + 2 colheres de purê de inhame + 1 fatia pequena de melancia

Lanche

– 6 uvas-passas + 3 enroladinhos de peito de peru e mussarela de búfala

Jantar

– 1 porção de tirinhas de alcatra acebolada + Salada de rúcula e manga fatiada + 2 colheres (sopa) de arroz 7 grãos

Ceia

– 1 copo de suco de soja light