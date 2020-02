A dieta poderosa que fez Eliana perder 4kg em um mês!

Eliana emagreceu com a Dieta

Funcional Balanceada

Foto: Mario Rodrigues

Emagrecer e estar de bem com a autoestima é um desafio para muita gente. E com as famosas não é diferente. Para manter a forma e evitar aparecer fofinha no vídeo, a apresentadora Eliana, por exemplo, tem uma receita infalível.



A bela adotou a Dieta Funcional Balanceada, com alimentos funcionais e que, associada a atividades físicas regulares, lhe permitiu emagrecer 4 kg em um mês. O resultado a gente tem visto no programa Tudo É Possível, comandado até aqui por Eliana na Record. Sim, porque a musa acaba de fechar contrato de quatro anos com o SBT, para onde voltará ainda mais escultural. Ela terá um programa dominical nos moldes que já vem fazendo na TV.



Aqui, o endocrinologista das celebridades, dr. Maurício Yagui Hirata, de São Paulo, responde às dúvidas mais frequentes sobre emagrecimento saudável. O especialista revela a dieta seguida por Eliana e também pela atriz Luiza Tomé e pelo apresentador Amaury Jr.



Por ser um regime balanceado, você também poderá segui-lo sem riscos. Mas o dr. Maurício alerta: esta é a única dieta que pode ser feita sem eventuais complicações. Mesmo assim, é sempre importante um acompanhamento médico, ok?

TITITI – Quando é indicado iniciar a dieta?

Dr. Maurício Hirata – O melhor moderador de apetite que existe é a autoestima. Se a mulher perde a vaidade e para de gastar dinheiro em roupa é porque tem alguma coisa acontecendo.

Quais os riscos de fazer um tratamento sem acompanhamento médico?

Cada caso precisa ser estudado de um jeito. O que um paciente necessita não é o que o outro pode precisar. E não há um padrão alimentar. Existem diversos fatores para serem avaliados, como estilo de vida, atividade física, onde a pessoa mora, onde trabalha e só um médico está apto a acompanhar o tratamento.

Qual o melhor benefício quando se faz uma dieta?

É o corpo entrar em harmonia tanto física quanto mental. Não adianta estar magra mas com a cabeça ruim. E nem estar gordo com a cabeça boa.

A dieta precisa vir aliada a quê?

Para a pessoa se manter no peso é fundamental que faça alguma atividade física, no mínimo quatro vezes por semana, de meia hora a 40 minutos.

Os procedimentos estéticos ajudam a emagrecer?

Não, mas auxiliam o paciente a melhorar a autoestima. O que funciona, realmente, são os aparelhos que reduzem medida e diminuem a gordura localizada. Hoje, o mais famoso e eficaz é o Ultrashape, um aparelho de ultrassom que destrói com precisão a célula gordurosa.

Qual é a dieta ideal?

A mais indicada para qualquer pessoa é a chamada Balanceada Funcional, que pode ser prescrita para grandes populações sem causar nenhum mal à saúde.

E quantos quilos se emagrece com ela?

Cada organismo reage de um jeito à dieta de baixa caloria. Indico a Funcional, de 1500 calorias diárias, e acredito que algumas pessoas consigam emagrecer de 2,5 a 4 kg no mês. Porém, depende do nível de atividade, metabolismo e disciplina de cada um. Vale lembrar que essa forma de emagrecimento é saudável e dificilmente a pessoa voltará ao peso anterior, porque é feita de maneira cautelosa.

Quanto tempo dura um tratamento de emagrecimento?

Hoje em dia, os tratamentos duram cada vez mais tempo e isso é um protocolo médico internacional. Só que não existe exfumante, ex-alcoólatra ou ex-obeso, esse é um exercício de autocontrole e monitoração constante. O ideal é o médico acompanhar o paciente de um a dois anos depois que chegou ao peso ideal.

Qual o tratamento mais barato?

Se você fizer meia hora de caminhada, de quatro a cinco vezes por semana, restringir bobagens como açúcar e bebida alcoólica e seguir essa dieta, é suficiente para eliminar ao menos 2 kg por mês, sem voltar.

Há algum alimento proibido nessa dieta?

Não é preciso deixar de consumir nenhum alimento, basta saber comer. Proibir restringe a vida social do paciente. Se comermos uma pizza ou um doce, só é preciso depois compensar segurando as calorias.