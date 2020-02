A dieta dos sucos de linhaça

Alessandra Foi dos 85 kg para os 56 kg

Foto: Studio Lisboa / Arquivo pessoal

“Em cima da balança, tudo o que eu mais queria era o meu marido longe de mim. Eu não queria que Juliano visse a minha cara de desespero. Os ponteiros acusaram 85 kg. Era agosto de 2009.

Depois de sete anos de casamento, minha ficha caiu: eu estava gorda! Senti raiva de mim e medo de desapontar meu marido.

Casei com o Juliano aos 15 anos, com apenas 52 kg. Fomos morar juntos e passei a cozinhar as minhas especialidades para ele. Faço de tudo, desde o trivial arroz e feijão até quitutes como pão caseiro, bolos e pudins. E eu comia todos os meus pratos!

Quando comecei a trabalhar, um cardápio mal equilibrado me fez perder as rédeas. Em cinco meses, engordei 22 kg. Após dar à luz o meu primeiro filho, há quatro anos, parei de trabalhar e ganhei mais 10 kg.

Tinha vergonha!

Meu marido nunca se importou com a minha gordura. Mas eu me sentia mal com meu corpo. Odiava comprar roupas porque nada me servia.

Sair com o Juliano para eventos, como as festas de fim de ano da empresa dele, também era um suplício. Eu tinha vergonha de estar ao lado dele, que sempre foi magro e elegante. Eu achava que todos olhavam para a minha barriga enorme.

Para piorar, comecei a sentir muito cansaço ao realizar tarefas simples como limpar a casa e cuidar do meu filho. Tudo por causa do meu excesso de peso. Eu mal conseguia ficar em pé por meia hora. Sentia dores nos joelhos. Aí, sentava no sofá para uma pausa. E olha que eu só tinha 23 anos!

Alessandra ficou linda e contou os seus segredos à revista SOUMAUSEU!

Foto: Reprodução da revista SOUMAISEU!

Um suco poderoso!

Foi pensando na minha saúde que o Juliano me aconselhou a começar uma dieta. Aceitei a sugestão e fui para a internet procurar cardápios nutritivos. Ao encontrar tabelas com as calorias dos alimentos, percebi que minhas refeições eram ultracalóricas. Com base nisso, eu mesma montei um cardápio de mil calorias por dia. Reduzi as porções dos alimentos ricos em carboidratos e investi em frutas, legumes e produtos integrais.

Consegui segurar a vontade de comer com a ajuda de um suco com farinha de linhaça que batizei de “emagrecedor”. Tomava duas vezes por dia, pela manhã e à noite. Também passei a comer várias vezes por dia, a cada três horas.

Ao mesmo tempo, comecei a me exercitar. Caminhava uma hora pelo bairro, diariamente. Combinei com uma vizinha de irmos juntas. Isso me deu mais ânimo!

Após seis meses, perdi 17 kg. Aí, meu marido me deu uma cama elástica. Baixei na internet um vídeo com exercícios de jump e comecei a praticá-los em casa. Depois, comprei uma esteira e um simulador de caminhada para treinar em casa também. Me exercito durante meia hora em cada um desses equipamentos, todos os dias.

Me sinto leve

Meu esforço deu resultado. Em um ano e quatro meses, sequei 29 kg. Estou com 56 kg e pretendo alcançar os 52 kg. Sinto os efeitos dessa grande mudança. Hoje consigo limpar minha casa inteira, sem pausas. As dores sumiram e eu perdi o medo de comprar roupas.”