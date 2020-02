5 frutas que emagrecem

As cascas das frutas podem ser tão nutritivas quanto a própria polpa

Quer perder peso fácil, fácil? Invista naquela parte das frutas que você geralmente joga no lixo. “A casca de algumas frutas tem propriedades nutritivas tão benéficas quanto a polpa, com uma vantagem: ela se transforma em farinhas que ajudam a emagrecer”, diz a nutróloga Sylvana Braga, autora de Dieta Ortomolecular (ed. Novo Século).

A farinha pode ser extraída de frutas como uva vermelha, banana verde, maracujá, laranja e maçã. Ela ajuda a perder peso porque forma um bolo alimentar no estômago. Ou seja, você se sente cheia por mais tempo e o cérebro entende que não precisa comer mais vezes.

Farinha poderosa

O ideal é consumir de duas a três colheres por dia, misturada aos alimentos – como em saladas, iogurtes, no arroz, nas vitaminas de frutas, no leite ou em pó antes das refeições.

Descubra como transformar a casca desses alimentos em farinha e coloque em prática um cardápio que vai ajudá-la a perder até 4 quilos em 20 dias.

Faça a farinha em casa mesmo!

1. Higienize

Deixe as frutas de molho por 15 minutos em 1 litro de água com 1 colher (sopa) de água sanitária. Depois, lave-as em água corrente.

2. Leve-as ao forno

As cascas grandes, como do maracujá e da laranja, devem ser cortadas em tiras. A uva deve ser seca inteira. Leve as cascas das frutas ao forno por cerca de meia hora ou até que elas estejam bem secas.



3. Virando farinha

Após esfriar, bata as cascas no liquidificador até virarem farinha. Peneire e guarde. Consuma em um mês.

Benefícios das farinhas de fruta emagrecedoras

As farinhas podem ser encontradas prontas em lojas de produtos naturais

Consuma as farinhas em saladas, iogurtes, vitaminas de frutas, no arroz, no leite ou em sucos. Veja o benefício de cada fruta

– Uva vermelha

Antioxidante natural que evita problemas cardíacos e diminui o mau colesterol.

– Banana verde

Auxilia no emagrecimento e no bom funcionamento geral do organismo.

– Maracujá

Rica em pectina, que bloqueia a absorção de gordura pelo intestino. Isso ajuda a combater o mau colesterol.

– Maçã

Reduz o colesterol e os triglicérides, além de aumentar a sensação de saciedade e reduzir a fome.

– Laranja

Rica em fibras naturais, reduz o apetite, regula o funcionamento do intestino e diminui o colesterol.