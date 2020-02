4 famosas revelam os segredos de um corpo modelado

Malhar e comer corretamente são dois passos fundamentais para uma dieta dar certo. E claro que as famosas seguem rigorosamente cada um deles para modelar o corpo e arrasar. Confira agora os principais segredos de Tania Khalill, Grazi Massafera, Milena Toscano e Sabrina Sato.

Tania Khalill e Grazi Massafera seguem uma alimentação saudável rica em verduras e legumes

Foto: AgNews

Tania Khalill

No prato

A atriz não resiste aos doces, mas contrabalança a paixão com uma dieta saudável. “Sou viciada em salada, como todos os dias”, diz. Seu café da manhã típico engloba leite de soja, frutas e pão de abóbora. No almoço e no jantar, um prato grande de folhas verdes, uma porção de frango ou de peixe grelhado e purê de abóbora são escolhas habituais.

Na academia

Tania, 34 anos, faz musculação três vezes por semana com o personal trainer Marco Valentim, de São Paulo. O programa foca quadris, pernas e abdômen – os exercícios na cadeira extensora, na mesa flexora e no leg press são o carro-chefe. “Como o objetivo da atriz é manter-se magra, intercalamos aparelhos aeróbicos com o treino”, explica Valentim. “Ela costuma fazer três minutos de esteira, por exemplo, entre um movimento e outro.” Os abdominais não podem faltar: são pelo menos 100 por treino.

Grazi Massafera

No prato

Aves e peixes grelhados são a parte central do cardápio, que inclui verduras, legumes, frutas e fibras. Alimentos fritos e muito gordurosos não entram. Para potencializar o consumo de antioxidantes e vitaminas, outro truque da atriz é consumir, toda manhã, um suco feito no liquidificador que mistura folhas, legumes e frutas.

Na academia

Musculação é a principal arma de Grazi, 29 anos, para manter o corpo em dia. “Quando ela não está gravando e tem mais tempo na agenda, trabalhamos os membros superiores às terças e quintas e a musculatura das pernas e dos glúteos às quartas e sextas”, diz o personal trainer Alexandre Monteiro, do Rio de Janeiro, que cuida de seu treinamento. Como complemento, faz de 30 a 40 minutos de exercícios aeróbicos no aparelho Transport, supereficiente na queima de calorias. Corridas na praia podem ser incluídas na rotina.

Milena Toscano prefere o pilates, enquanto Sabrina Sato pega pesado na malhação

Foto: AgNews

Milena Toscano

No prato

A atriz não faz dieta, mas jamais consome fast food e frituras. Comer a cada três horas é obrigatório. Apesar de não ser fanática por doces, Milena adora cozinhar pratos salgados, como moqueca. Para deixar as receitas mais leves, troca o óleo pelo azeite.

Na academia

Para manter o corpo firme e esguio, Milena recorre ao pilates, que pratica duas vezes por semana com um professor particular. Caminhar no calçadão da praia por 30 minutos, três vezes por semana, é a outra atividade que adota para queimar calorias.

Sabrina Sato

No prato

Nas refeições principais, a regra é compor o cardápio com partes iguais de fibras, carboidratos, proteínas e gorduras essenciais, encontradas nas castanhas. De sobremesa, uma barrinha de chocolate formulada artesanalmente. “Ela tem 14 g e apenas 32 calorias e, por conter as substâncias piperina e capsaicina, ajuda a acelerar o metabolismo”, explica Amilton Macedo, médico ortomolecular de Sabrina.

Na academia

A apresentadora, 30 anos, segue um mix de atividades aeróbicas e musculação. “Primeiro, faz de 20 a 40 minutos de esteira ou de Transport”, diz Marcio Lui, seu personal trainer. Depois, parte para os exercícios localizados. “Focamos principalmente os agachamentos e os movimentos que atuam sobre glúteos e pernas, realizados com caneleiras de 10 kg”, diz Lui.