22 lanchinhos que ajudam a queimar calorias

Acelere o metabolismo com lanches rápidos e magros entre as refeições

Foto: Getty Images

Quem diria… Um punhado de amendoim no meio da tarde garante estômago cheio por mais de duas horas, facilita a perda de peso e dá motivação para a dieta! Essas são as conclusões de um estudo científico inédito conduzido pela nutricionista Vanderli Marchiori, de São Paulo. O alimento, que já foi considerado um vilão do emagrecimento, conquistou lugar honra no cardápio de quem faz regime. Mas o mérito não é só dele, não!

Coma mais, queime mais

Consumir comidinhas saudáveis entre as refeições principais e antes de dormir é um hábito que favorece o emagrecimento. “Quando você come cinco ou seis vezes por dia, o metabolismo acelera e o corpo gasta aproximadamente 10% a mais energia”, explica a nutricionista Alessandra Kalaes. Isso significa que se a sua necessidade energética básica for de 1 400 calorias por dia, você poderá consumir até 1 540 calorias sem culpa, desde que espalhe esse consumo por pelo menos cinco refeições diárias. “Quanto mais variado o cardápio de lanchinhos, mais fácil é seguir em frente com a dieta”, completa Cristiane Cedra, do portal A Nutricionista. Aproveite as dicas das especialistas e faça a sua boquinha!

3 motivos para fazer 3 lanchinhos por dia

· Longos períodos de jejum só queimam massa magra do corpo. Ou seja, em vez de perder gordura, você elimina músculos e água. Como efeito colateral, a pele fica flácida e é possível aparecer celulite.

· As refeições principais das dietas não dão conta de suprir os nutrientes essenciais para o seu dia. Lanchinhos suprem essa deficiência e, de quebra, tiram a fome.

· Indisposição e raciocínio lento podem acometer quem está de dieta. Os lanches acabam com isso.

Entre o café da manhã e o almoço (11h)

Se você consome pão no café da manhã e arroz no almoço, evite carboidratos nesse lanche. Prefira opções ricas em proteínas, vitaminas e minerais.

1. Um potinho de iogurte de morango (59 kcal).

2. 1 picolé de frutas (52 kcal).

3. Duas fatias de queijo branco + 2 damascos secos picados (133 kcal).

4. Um ovo cozido + 1 cenoura pequena (100 kcal).

5. Um pacote pequeno de frutas liofizadas ou desidratada (100 kcal).

6. Uma pera + 1 colherada de queijo cotage (100 kcal).

Ideal para o meio do dia (15h)

Em geral, a tarde é marcada por uma queda do nível de energia do corpo. Portanto, é a hora certa de fazer um lanche mais rico em carboidratos.

7. Uma fatia de queijo light + 3 unidades de biscoito integral (93 kcal).

8. Uma barrinha de gergelim (37 kcal).

9. Um biscoito de goiabada (90 kcal).

10. Quatro unidades de damasco, ameixa ou tâmara seca (80 kcal).

11. Três biscoitos de cereais (92 kcal).

12. Uma xícara (chá) de chá verde sem açúcar + 2 torradas light + 2 colheres de sopa de cream cheese light (130 kcal).

13. Cinco unidades de cookies integrais pequenos (77 kcal).

14. Um punhado (que cabe no centro da mão) de amendoim (100 kcal).

15. Um pacote pequeno de bolachinha assada (100 kcal).

16. Uma fatia de pão de centeio + 1 fatia de queijo cotage + 2 figos (100 kcal).

Antes de dormir (22h)

Finalize o dia com algo leve e de fácil digestão. Se você sofrer de fome noturna e precisar de algo mais consistente, opte por palitinhos de cenoura ou fruta.

17. Uma caixinha de bebida de soja enriquecida com cálcio (71 kcal).

18. Uma caixinha de suco de maracujá (87 kcal).

19. Duas colheres de leite em pó desnatado + água quente ou fria (70 kcal).

20. Palitinhos de cenoura (16 kcal).

21. 200 ml de iogurte desnatado (68 kcal).

22. Uma porção pequena de fruta fresca. Ex.: maçã. (58 kcal).