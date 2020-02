Veja que é possível encontrar um lugar em casa para montar o escritório

No home office que a jornalista paulistana Fabiana de Toledo Oliveira divide com o marido, o editor de vídeo Paulo Almeida, boa parte da ambientação é improvisada, e a graça vem do mix de estilos e materiais. A mesa (1,57 x 0,77 x 0,80 m), que comporta duas estações de trabalho, é servida por uma cadeira de madeira, de mesmo modelo das vizinhas do jantar, e uma amarela moderninha, vinda do estar – a partir daí, a moça escolheu a paleta quente da decoração.

Outra peça reaproveitada é o carrinho aramado da cozinha, repleto de caixas organizadoras. Acima dele, o revisteiro perdeu as alças e foi preso à parede. “Fiz de tudo para deixar o projeto divertido e fugir do jeitão duro de escritório”, diz.

Fabiana de Toledo Oliveira