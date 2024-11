8 espelhos com LED perfeitos para sua casa

Se você está procurando um espelho com iluminação em LED, saiba que existem modelo perfeitos para elevar o visual de sua casa e que ainda te ajudam a se arrumar com maior facilidade. Separamos algumas opções que podem ser aquilo que você busca. Confira!

Espelho grande com led frontal touch 160cm x 60cm Entre as possibilidades de espelho com iluminação, esta opção é ideal para se arrumar, tirar fotos e até trazer um charme para o ambiente. Um destaque é que o brilho pode ser ligado e desligado quando você quiser. Compre agora: Amazon - R$ 997,79

Espelho de Maquiagem 180° Outra possibilidade são os espelhos para maquiagem. Esta opção é um exemplo de produto feito para facilitar a vida de quem se maquia ou faz skincare e precisa enxergar detalhadamente o que está fazendo. Compre agora: Amazon - R$ 78,90

Espelho orgânico de corpo inteiro com led 150x60cm Também é possível incluir espelhos orgânicos nos ambientes de sua casa. Além de trazer um charme a mais ao seu lar, quando o objeto possui led, você também tem um espaço melhor para se arrumar. Compre agora: Amazon - R$ 659,45

Espelho de maquiagem com luzes 63,5 x 53,3 cm Para elevar o visual de sua bancada, nada melhor do que um espelho feito para facilitar o processo de se maquiar e que ainda tem as dimensões parecidas com o móvel. Compre agora: Amazon - R$ 652,72

Espelho Hollywood 58 x 45 cm Mais um espelho com luzes que pode ir em sua bancada é este modelo. O mais interessante dele é que a iluminação aparece em uma faixa reta, uma escolha bastante elegante e discreta para seu quarto, e em três cores diferentes. Também é possível conectar seu celular ao aparelho. Compre agora: Amazon - R$ 779

Espelho LED Decorativo Lapidado Redondo 40cm Os espelhos em formatos circulares têm ganhado destaque no universo de decoração pela capacidade de elevar o visual do ambiente. O melhor de tudo é poder colocá-los em qualquer local da casa. Compre agora: Amazon - R$ 158,20

Espelho oval com base reta 80x100 Outro espelho que embeleza o ambiente é o oval com base reta. A aparência, que lembra uma janela, acaba trazendo sofisticação para o espaço em que ele é colocado. Compre agora: Amazon - R$ 649

Espelho de mesa articulável O espelho de mesa articulável também é capaz de ajudar alguém a fazer sua própria maquiagem ou skincare. Isso porque, ele torna possível enxergar todos os detalhes de seu rosto. Compre agora: Amazon - R$ 50

