3 dicas de feng shui para equilibrar seu ambiente de trabalho

31 out 2022, 09h22

Por Raíssa Basílio 31 out 2022, 09h22

Um local de trabalho bagunçado pode refletir na energia e em nossos objetivos profissionais. Visando isso, o feng shui, prática chinesa que busca harmonizar e equilibrar os ambientes, é muitíssimo bem-vindo. A espiritualista do iQuilíbrio Juliana Viveiros conta que apostar nessa técnica pode trazer “uma melhora significativa entre os colaboradores e até um aumento da produtividade no dia a dia”.

As palavras Feng e Shui significam “vento” e “água” no chinês. O uso dos cinco elementos, fogo, terra, metal, água e madeira, entra aqui como uma forma de entender como isso pode afetar o Chi —cultura tradicional chinesa, essa é a manifestação de uma força cósmica e vital. O papel do Feng Shui, considerado uma ciência e filosofia, é justamente criar um balanço entre os ambientes e o Chi.

Para trazer essa prática para o seu cotidiano profissional, temos aqui algumas dicas que podem equilibrar seu local de trabalho. Atente-se aos detalhes! A espiritualista Juliana Viveiros selecionou dicas para melhorar essa energia. Confira abaixo:

Preste atenção nos objetos e suas posições

A água e o metal simbolizam a prosperidade profissional, objetos que representam isso são ótimos para investir. Em seu lado direto, aposte em elementos coloridos que contenham metal e outros artigos que remetem à sua vida afetiva, como fotos de entes queridos.

No lado esquerdo, aposte em itens amarelos, dourados e cristais multifacetados, coisas que tenham relação com a prosperidade. As luminárias, agendas e projetos também devem ficar desse lado.

Um local de trabalho limpo é essencial

Ninguém quer passar horas em um local sujo, certo? O seu ambiente de trabalho precisa ser, no mínimo, um espaço limpo e livre de objetos quebrados. Tente manter tudo com uma limpeza constante, assim como armários e gavetas, para ficar longe de energias acumuladas.

Invista em cores

Olha só, as cores são ótimas nas roupas, acessórios, e também em seu local de trabalho. Elas podem influenciar no seu humor. Mantenha por perto azul, o branco e verde.

