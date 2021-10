WME Awards: veja indicadas da premiação para mulheres na música

Marcada para o dia 16 de dezembro, a quinta edição do WME Awards by Music2! está mais próxima do que nós podemos imaginar! Pioneiro, o prêmio que é totalmente dedicado às mulheres do universo da música, busca gratular o trabalho dessas profissionais que, por muitas vezes, não têm seu trabalho reconhecido, apesar de estarem dominando as paradas.

Dividida em 17 categorias, a premiação divulgou na última terça-feira (26) a lista de indicadas. As vencedoras, que serão anunciadas no dia do evento, serão eleitas por meio do voto popular e voto técnico do júri.

Este ano, o evento que será conduzido novamente pela cantora Preta Gil está de casa nova. De forma inédita, ele ocorrerá no Teatro B32, o mais novo pólo cultural de São Paulo. Além da novidade, a solenidade também contará com duas novas categorias: Música LATAM e Profissional do Ano.

Homenageadas

Além dos prêmios, uma das frentes que caracterizam a originalidade do evento são as homenagens, destinadas exclusivamente a duas cantoras.

Neste ano a grande homenageada da noite será a cantora, compositora e instrumentista da música preta nacional e internacional Sandra de Sá, conhecida mundialmente como a soulwoman da MPB. Ao longo do evento, a cantora, que iniciou sua carreira nos anos 80 e acumula fãs até os dias atuais, será contemplada com diversas surpresas, entre elas, shows e convidadas especiais para as entregas dos prêmios.

A outra homenageada da noite, seguindo a dinâmica do evento de ser destinada a uma artista póstuma, será Cássia Eller, que faleceu precocemente em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos de idade.

Indicadas

De todas as indicadas, quatro mulheres se destacam tanto para as categorias de júri quanto de voto popular. São elas: a cantora Duda Beat, com cinco indicações, seguida por Luísa Sonza, com quatro indicações, e Ludmilla e Marília Mendonça, ambas com três indicações.

Confira a lista completa de indicadas:

1. Radialista (Júri técnico)

Sarah Mascarenhas, Fabiana Ferraz, Fabiane Pereira, Paula Lima e Valeria Becker.

2. Profissional do Ano (Júri técnico)

Anita Carvalho, Cris Garcia Falcão, Eliane Dias, Alana Leguth e Ana Morena Tavares.

3. DJ (Voto Popular)

Curol, Eli Iwasa, Lys Ventura, Badsista e KENYA20Hz.

4. Cantora (Voto Popular)

Luísa Sonza, Ludmilla, Maiara e Maraisa, Majur e Duda beat.

5. Revelação (Voto Popular)

Marina Sena, MC Dricka, Japinha Conde, Fenda e Bixarte.

6. Videoclipe (Voto Popular)

Nem Um Pouquinho (Duda Beat), Lama (Mulamba), Esqueça-Me se For Capaz (Marília Mendonça e Maiara & Maraisa), Gueto (Iza) e Melhor Sozinha (Luísa Sonza).

7. Música LATAM (Voto Popular)

Menos Mierda (Miss Bolivia feat Perotá Chingó), Mafiosa (Nathy Peluso), Que Wea (Paloma Mami), Noches em Miami (Natti Natasha) e El Makinon (Karol G feat Mariah Angeliq).

8. Música Alternativa (Voto Popular)

Baby 95 (Liniker), Me Toca (Marina Sena), Meu Pisêro (Duda Beat), Foi Mal (Urias) e I Míssil (Linn da Quebrada).

9. Produtora Musical (Júri técnico)

Mahmundi, Natália Carrera, Malka Julieta, Iasmin Turbininha e Bárbara Labres.

10. Jornalista Musical (Júri técnico)

Pérola Mathias, Isabela Yu, Chris Fuscaldo, Fabiane Pereira e Kamille Viola.

11. Diretora de Videoclipe (Júri técnico)

Sabrina Duarte, CeGe (Camila Toun e Gabiru), Gabi Jacob, Joyce Prado e Cris Streciwik.

12. Instrumentista (Júri técnico)

Silvanny Sivuca, Ana Karina Sebastião, Josyara, Rayani Martins e Michele Cordeiro.

13. Álbum (Voto Popular)

Indigo Borboleta Anil (Liniker), Te Amo Lá Fora (Duda Beat), Doce 22 (Luísa Sonza), Numanice (Ludmilla) e Cor (Anavitória).

14. Inovação na Web (Júri técnico)

Music Rio Academy, Phonogram me, UH Manas TV, Hervolution e Festival Mana.

15. Empreendedora Musical (Júri técnico)

Arleyde Caldi, Kamila Fialho (K2L), Eliane Dias (Boogie Naipe), Anita Carvalho (Rio Music academy) e Juli Baldi (Bananas Branding).

16. Música Mainstream (Voto Popular)

Não, Não Vou (Mari Fernandez), Troca de Calçada (Marília Mendonça), Gueto (Iza), Penhasco (Luísa Sonza) e Rainha da Favela (Ludmilla).

17. Compositora (Júri técnico)

Juçara Marçal, Carol Biazin, Ana Juh, Marília Mendonça e Duda Beat.

Quer ajudar a escolher as vencedoras da noite? Então vote através do site, clicando aqui.