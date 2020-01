‘Vingadores: Ultimato’ quebra uma tradição amada pelos fãs da franquia

‘Vingadores: Ultimato‘ estreia nesta quinta-feira (25) e nunca um filme foi tão esperado pelos fãs! Inclusive, eles irão se surpreender demais com os acontecimentos do longa e com as escolhas que os Irmãos Russo, diretores dessa produção, tomaram neste desfecho intrigante.

A grande maioria do público que vai aos cinemas para assistir a qualquer filme da Marvel já sabe a regra: nunca saia da sala antes de os créditos acabarem. Os fãs sabem que SEMPRE tem pelo menos uma cena pós-créditos de brinde. Só que dessa vez, a tradição foi quebrada.

Veja também





Em ‘Ultimato’, não há cenas extras. Nem uma sequer.

A novidade, que vai estranhar muitos seguidores da saga dos Vingadores, só aumenta o clima de despedida do filme. Este longa é uma conclusão de mais de 11 anos de trabalho envolvendo os super-heróis icônicos que todos conhecem. A estreia será realmente um grande evento!

O que achou da mudança? Felizmente, os minutos a mais são compensados, já que esse filme tem uma enorme duração.

Chega logo, quinta-feira!