‘Vingadores: Ultimato’ entra em cartaz; veja todas as estreias do cinema

Semana muito especial para os fãs de cinema! Nessa última semana de estreias em abril, as salas estão lotadas para conferir ‘Vingadores: Ultimato‘, o filme que encerra uma história que vem sendo contada há mais de 10 anos. Além de ser o grande destaque da semana, o longa também já é um integrante na lista dos mais notáveis do ano.

Seguido da trama heróica da Marvel, outras produções bem bacanas estão aí para quem não curte muito este gênero de filme. ‘O Ano de 1985‘ é um drama comovente que também merece a atenção do público. O filme argentino ‘La Cama‘ é mais um daqueles que entram em cartaz.

Veja também



Confira todas as estreias do cinema nesta semana (25/4):

Vingadores: Ultimato

Sinopse: Após os acontecimentos de ‘Guerra Infinita‘, o grupo dos Vingadores se vê em uma situação alarmante e agora traçam um novo plano para impedir que Thanos acabe com a vida na Terra de uma vez por todas.

Gênero: Ação/Aventura

Veja também





O Ano de 1985

Sinopse: Adrian (Cory Michael Smith) viaja para passar o Natal com a família no Texas. Lá ele tenta se reconectar com o irmão, o amigo de infância e os pais, ao mesmo tempo em que luta para suportar o conservadorismo deles.

Gênero: Drama

La Cama

Sinopse: Um casal de idosos descobre que a relação deles está muito desgastada e que eles não se completam mais como antes. A caminho da separação, os dois precisam dividir os móveis e objetos da casa entre si e isso os fará repensar as mágoas do passado.

Gênero: Drama

O Último Lance

Sinopse: Um negociante de arte está falindo devido à modernização de seu trabalho. Ao conhecer um novo artista talentoso, ele vê a oportunidade de alavancar de vez sua vida financeira.

Gênero: Drama

Sobibor

Sinopse: Um prisioneiro de guerra organiza uma fuga em massa entre os presos do campo de exterminação de Sobibor, na Pôlonia, e se prepara para um grande confronto com o exército inimigo.

Gênero: Drama

Organismo

Sinopse: Diego (Rômulo Braga) é um jovem tetraplégico que se vê sozinho depois da morte de sua mãe. O triste acontecimento faz com ele comece a divagar por entre as memórias de infância, os relacionamentos do passado e sobre a sua nova condição, que agora é ainda mais restrita.

Gênero: Drama