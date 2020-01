Elmo, personagem de ‘Vila Sésamo‘, se reuniu com Cersei e Tyrion, de ‘Game of Thrones‘ em um comercial bem divertido. A campanha, além de comemorar os 50 anos da série infantil, também traz uma mensagem de conscientização sobre respeito ao próximo.

Na cena divulgada pelo Today, Tyrion e Cersei estão discutindo sobre o futuro de Westeros e, obviamente, discordam um do outro. No meio das falas, Elmo surge (de armadura e tudo) e tenta apaziguar a relação entre eles.

As falas dele são hilárias e deixam a conversa bem descontraída, mesmo que seu discurso tenha toda aquela “moral da história”.

Ele diz que os dois deveriam “respeitar um ao outro” e ainda dá um exemplo. “Quando o Elmo tem um problema com seus amigos, como Abby ou o Come-Come, Elmo não fica chateado. Elmo escuta e aprende com o que eles tem a dizer”.

O diálogo do boneco fez com que Tyrion tomasse inciativa e tentasse fazer as pazes com Cersei e ela… pensou no assunto.

Assista ao vídeo: