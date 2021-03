Globo de Ouro 2021: confira os vencedores da premiação

Aconteceu no último domingo (28) a 78ª edição do Globo de Ouro. Promovido pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA) o evento foi híbrido, com celebridades assistindo à premiação de casa e alguns apresentadores e convidados ao vivo.

Confira os vencedores de cada categoria, destacados abaixo em negrito:

CINEMA

Melhor Filme – Drama

“Meu Pai”

“Mank”

“Nomadland”

“Bela vingança”

“Os 7 de Chicago”

Melhor filme – Musical ou comédia

“Borat: fita de cinema seguinte”

“Hamilton”

“Palm Springs”

“Music”

“A Festa de Formatura”

Melhor diretor

Emerald Fennell — “Bela Vingança”

David Fincher — “Mank”

Regina King — “Uma noite em Miami…”

Aaron Sorkin — “Os 7 de Chicago”

Chloé Zhao — “Nomadland”



Melhor atriz de filme – Drama

Viola Davis (“A voz suprema do blues”)

Andra Day (“Estados Unidos Vs Billie Holiday”)

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

Frances McDormand (“Nomadland”)

Carey Mulligan (“Bela vingança”)

Melhor ator de filme – Drama

Riz Ahmed (“O som do silêncio”)

Chadwick Boseman (“A voz suprema do blues”)

Anthony Hopkins (“Meu pai”)

Gary Oldman (“Mank”)

Tahar Rahim (“The Mauritanian”)

Melhor atriz em filme – Musical ou comédia

Maria Bakalova (“Borat: Fita de cinema seguinte”)

Michelle Pfeiffer (“French Exit”)

Anya Taylor-Joy (“Emma”)

Kate Hudson (“Music”)

Rosamund Pike (“Eu me importo”)

Melhor ator em filme – Musical ou comédia

Sacha Baron Cohen (“Borat: fita de cinema seguinte”)

James Corden (“A Festa de Formatura”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Dev Patel (“The Personal History of David Copperfield”)

Andy Samberg (“Palm Springs”)

Melhor ator coadjuvante

Sacha Baron Cohen (“Os sete de Chicago”)

Daniel Kaluuya (“Judas e o messias negro”)

Jared Leto (“Os pequenos vestígios”)

Bill Murray (“On the Rocks”)

Leslie Odom, Jr. (“Uma noite em Miami…”)

Melhor atriz coadjuvante

Glenn Close (“Era uma vez um sonho”)

Olivia Colman (“Meu pai”)

Jodie Foster (“The Mauritanian”)

Amanda Seyfried (“Mank”)

Helena Zengel (“News of the World”)

Melhor roteiro

“Bela vingança”

“Mank”

“Os 7 de Chicago”

“Meu pai”

“Nomadland”

Melhor filme em língua estrangeira

“Another Round” (“Druk”) – Dinamarca

“La Llorona” – Guatemala / França

“Rosa e Momo (“The Life Ahead” ou “La vita davanti a sé”) – Itália

“Minari – Em Busca da Felicidade” – EUA

“Nós duas” (“Two of Us” ou “Deux”) – França e EUA

Melhor animação

“Os Croods 2: Uma Nova Era”

“Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”

“A caminho da Lua”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Melhor trilha sonora

“O céu da meia-noite” – Alexandre Desplat

“Tenet” – Ludwig Göransson

“News of the World” – James Newton Howard

“Mank” – Trent Reznor, Atticus Ross

“Soul” – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Melhor canção original

“Fight for You” de “Judas e o messias negro” – H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas

“Hear My Voice” de “Os 7 de Chicago” – Daniel Pemberton, Celeste

“Io Si (Seen)” de “Rosa e Momo” – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

“Speak Now” de “Uma noite em Miami…” – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

“Tigress & Tweed” de “Estados Unidos Vs Billie Holiday” – Andra Day, Raphael Saadiq

Veja uma playlist com trailers dos principais indicados abaixo e a lista na sequência:

TELEVISÃO

Melhor série – Drama

“The Crown”

“Lovecraft Country”

“The Mandalorian”

“Ozark”

“Ratched”

Melhor série – Musical ou comédia

“Emily em Paris”

“The Flight Attendant”

“The Great”

“Schitt’s Creek”

“Ted Lasso”

Melhor série limitada ou filme para TV

“Normal People”

“O gambito da rainha”

“Small Axe”

“The Undoing”

“Unorthodox”

Melhor atriz em série – Drama

Emma Corrin (“The Crown”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Sarah Paulson (“Ratched”)

Melhor ator em série – Drama

Jason Bateman (“Ozark”)

Josh O’Connor (“The Crown”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Al Pacino (“Hunters”)

Matthew Rhys (“Perry Mason”)

Melhor atriz em série – Musical ou comédia

Lily Collins (“Emily em Paris”)

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)

Elle Fanning (“The Great”)

Jane Levy (“Zoey’s Extraordinary Playlist”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Melhor ator em série – Musical ou comédia

Don Cheadle (“Black Monday”)

Nicholas Hoult (“The Great”)

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Ramy Youssef (“Ramy”)

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV

Cate Blanchett (“Mrs. America”)

Daisy Edgar-Jones (“Normal People”)

Shira Haas (“Unorthodox”)

Nicole Kidman (“The Undoing”)

Anya Taylor-Joy (“O Gambito da Rainha”)

Melhor ator em série limitada ou filme para TV

Bryan Cranston (“Your Honor”)

Jeff Daniels (“The Comey Rule”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Ethan Hawke (“The Good Lord Bird”)

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Melhor atriz coadjuvante em série

Gillian Anderson – “The Crown”

Helena Bonham Carter – “The Crown”

Julia Garner – “Ozark”

Annie Murphy – “Schitt’s creek”

Cynthia Nixon – “Ratched”

Melhor ator coadjuvante em série

John Boyega (“Small Axe”)

Brendan Gleeson (“The Comey Rule”)

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Jim Parsons (“Hollywood”)

Donald Sutherland (“The Undoing”)