Vão lançar Funko do Baby Yoda e ele é quase tão fofinho quanto o “real”

Está obcecada pelo Baby Yoda (eu também estou!) ou coleciona Funkos? Pois então pode ir preparando o bolso porque a Funko acaba de anunciar o lançamento de um colecionável do personagem mais querido da série “The Mandalorian”.

Disponível em tamanho normal e também em uma versão de 25 centímetros, o funko do fofinho já se encontra em pré-venda em alguns sites (o lançamento deve rolar entre março e junho de 2020).

Os preços variam entre R$ 99,90 e R$ 159,90 para a versão comum e podem chegar até R$ 429,90 para a maior.

No fim de novembro, a Disney também lançou uma coleção de objetos dedicados ao Baby Yoda. Com canecas, camisetas e até capinhas de Iphone, a coleção está à venda no site da marca. Os produtos custam a partir de 14,95 dólares (cerca de 63 reais).