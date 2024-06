Travessia, de Pitty e Emicida, fecha João Rock com chave de ouro

Podemos dizer que o João Rock tem uma tarefa difícil nas mãos: conseguir superar o encerramento de sua 21ª edição, que aconteceu neste sábado (08). Pitty e Emicida subiram ao palco principal com o show Travessia, inédito e exclusivo, e ninguém ficou parado.

A apresentação foi divida em três atos: “Poente”, com canções mais reflexivas, “À Meia Noite”, e “Aurora”, que simboliza o surgimento de um novo dia, de esperanças renovadas e com um toque de leveza. Nos telões, entre os atos, foram apresentados conteúdos audiovisuais dirigidos por Alice Carvalho, e que devem virar um curta-metragem.

Assim como o festival, os dois artistas trazem estilos diversos ao palco – mas o resultado é harmonioso, coerente e, sim, impressionante. “Em vez de a gente pensar como dois universos diferentes, a gente se conectou por todos os pontos de contato, que não são poucos, que nossa arte tem. No final ela também se conecta com essa ideia de grandiosidade que é a música brasileira”, contou Emicida, em entrevista dentro do camarim horas antes de subir ao palco.

A apresentação uniu a cor roxa, de ACNNXX, turnê de Pitty, com a amarela, do projeto AmareElo, de Emicida. No terceiro ato, tivemos ambos cantando de maneira mais sincronizada, com destaque para “AmarElo”, “Equalize” e Teto de Vidro”, que teve o convite da cantora para que a plateia abrisse rodas de bate cabeça.

Nos bastidores, não resisti e perguntei sobre o futuro do projeto – já que, com uma qualidade tão alta, é impossível não sentir vontade de rever a parceria. Pitty disse estar completamente apaixonada pelo resultado, mas deixou para o rapper a resposta sobre o futuro.

“Preciso terminar minha turnê. Vontade de fazer mais shows com a Pitty não falta, mas tenho que resolver outras questões”, respondeu.

Emicida já anunciou que fará uma pausa na carreira para ficar mais perto da família, mas não está descartada a possibilidade de repetir este encontro. Quem sabe em seu retorno? Esperaremos com esperança (e saudades).