Tilda Swinton fez o discurso mais inspirador e necessário de Cannes

View this post on Instagram

Tilda Swinton responde ao questionamento de um jornalista sobre o fato de apenas quatro filmes dirigidos por mulheres estarem disputando a Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano. Vale lembrar, sempre, que este número baixíssimo é um recorde histórico para o festival. Legendas by @mulhernocinema. #tildaswinton #cannes #cannes2019 #cinema #festivaldecannes #diretoras #mulheres #mulhernocinema