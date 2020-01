Show de Maroon 5 no Brasil que aconteceria em julho é adiado

View this post on Instagram

Para os clientes que adquiriram ingressos, a solicitação de reembolso deverá ser feita a partir do dia 06 de junho até 08 de julho de 2019, conforme política abaixo: 1) Compras efetuadas em um canal presencial (Bilheteria ou ponto de venda): a. Dirigir-se ao mesmo local onde a compra foi efetuada; b. Apresentar o ingresso adquirido; c. Caso a compra tenha sido efetuada em dinheiro, o reembolso ocorrerá através de depósito bancário; d. Caso a compra tenha sido efetuada com cartão de débito, o valor será creditado na conta do cartão utilizado na compra; e. Para compras efetuadas com cartão de crédito, o valor será creditado na fatura do cartão utilizado na compra. 2) Compras efetuadas pela Internet: a. O valor pago será creditado na fatura do cartão utilizado na compra; b. Caso haja alguma dúvida, entrar em contato com a Central de Relacionamento da Tickets For Fun através do telefone 4003-5588 (abrangência nacional), de segunda à sexta, das 11h às 17h, ou pelo link https://bit.ly/2McVj7f , com o título “REEMBOLSO VillaMix”. Atenciosamente, Central de Relacionamento Tickets For Fun