Sete filmes disponíveis na Netflix para quem está órfão de “Stranger Things”

“Stranger Things” foi lançado na Netflix em meados de julho, e quem começou a assistir não conseguiu parar. Os oito episódios são eletrizantes, acabam rapidinho e deixam saudade. A boa notícia é que na Netflix mesmo você pode encontrar filmes que têm tudo a ver com a série.

Selecionamos sete títulos fantásticos para matar a saudade da turminha de Hawkins:

E.T. – O Extraterrestre

Esse filme é um clássico dos anos 1980, e se você ainda não assistiu, tem que ver já! Dirigido por Steven Spielberg, conta a história de uma criatura extraterrestre que encontra o menino Elliot, de dez anos. O menino, junto com seus irmãos e amigos, tem de defender o E.T. dos agentes do serviço secreto norte-americano que querem capturá-lo. Um bônus desse filme é ver a Drew Barrymore pequenininha, interpretando a irmã de 5 anos de Elliot. Muita fofura!

Conta Comigo

Mais um clássico dos anos 1980, esse filme é baseado no livro “The Body” de Stephen King. Quatro amigos decidem encontrar o corpo de um menino desaparecido na mata, na tentativa de virarem heróis da cidade. Cada um dos amigos tem uma história de vida difícil e encontram uns nos outros o apoio e segurança que precisam para amadurecerem. O que parece uma aventura boba é, na verdade, uma história profunda e cheia de significados, que marcou a vida de muita gente. Tem no elenco atores como River Phoenix, John Cusack e Kiefer Sutherland bem novinhos.

O Enigma de Outro Mundo

Uma mistura de ficção científica com terror, esse filme dos anos 1980 é dirigido por John Carpenter, um mestre quando o assunto é meter medo na audiência. A trama se passa na Antártica, em uma estação científica norte-americana. Tudo começa quando um intruso norueguês, na tentativa de matar um cachorro, acaba por atirar nos cientistas norte-americanos, e então é morto. Na tentativa de esclarecer o que aconteceu, eles descobrem que a base norueguesa foi totalmente destruída. O cachorro, originalmente perseguido, se transforma em uma criatura que ataca os pesquisadores e se transforma em clones de suas vítimas. E então eles precisam sair dessa encrenca.

Evil Dead – Uma Noite Alucinante

O pôster desse filme está no quarto de Jonathan Byers, o irmão de Will Byers, e isso já devia ser motivo suficiente para você procurar por ele na Netflix. O filme de 1981 foi o primeiro que Sam Raimi dirigiu – depois ele foi responsável pela franquia “Homem-Aranha” e por “Arraste-me para o Inferno”.

Pois bem, em “Evil Dead” cinco jovens resolvem passar um fim de semana em uma cabana no meio do mato. Lá eles encontram duas coisas: uma singela publicação encadernada em pele humana e escrita em sangue, chamada O Livro dos Mortos; e um gravador com uma fita em que algumas passagens dos livros foram traduzidas. Ah vá: ao escutarem a fota, espíritos adormecidos acordam e começam a possuir os jovens… assista se tiver muita coragem!

Carrie, a Estranha

Esse clássico do cinema é mais uma história inspirada em um livro de Stephen King. Nosso conselho: assista a versão original, de 1976, dirigida por Briand de Palma, em vez de ver o remake.

Bom, a história é a seguinte: Carrie é uma menina superprotegida pela mãe, e que não é exatamente muito popular na escola. Se fosse hoje em dia, diríamos que ela sofria bullying – mas naquela época o termo não era muito famoso. Depois de muito zoar, uma das meninas populares se arrepende, e dá um jeito de convidar Carrie para o baile da escola. No entanto, nem todo mundo estava de acordo com o fim da zoeira. Resultado: Carrie tem de reagir com seus poderes paranormais. Eita! Assista, que é bom demais!

Contatos Imediatos de Terceiro Grau

Ahhhh você achou que Joyce Byers, a personagem de Winona Ryder em “Stranger Things”, era uma doida obcecada… então você precisa conhecer Roy Neary, um pacato eletrecista de Indiana, nos EUA, que depois de ter contato com um OVNI e ver uma perseguição policial a discos voadores simplesmente não consegue pensar em outra coisa. A loucura é tanta que a mulher e os filhos o abandonam. Mas, assim como no caso de Joyce Byers, talvez nem seja tanta loucura assim…

Super 8

Crianças aventureiras resolvendo uma situação misteriosa! A fórmula de tantos filmes dos anos 1970 e 1980 foi revivida por J.J. Abrams e Steven Spielberg em 2011. Quando a turminha da cidade de Lillian, em Ohio, resolve se juntar para gravar um filme amador de zumbis, não podia imaginar que presenciariam um descarrilhamento nos trilhos do trem. O que parecia um acidente trágico na verdade se transforma em uma sequencia de acontecimentos bizarros na cidade. E eles, claro, querem saber o que de fato está rolando.