Sandra Bullock é envolvida em polêmica por “Um Sonho Possível”

Nesta semana, Sandra Bullock se viu envolvida em uma polêmica por conta do filme Um Sonho Possível, de 2009, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz. No filme, a artista interpreta Leigh Anne Tuohy, uma mulher rica que resolve adotar Michael Oher e o ajuda a mudar completamente de vida, tornando-se um dos maiores astros do futebol americano.

Na vida real, no entanto, parece que a história foi diferente: em uma nova versão de seu livro autobiográfico, When Your Back’s Against the Wall (Quando suas costas ficam contra a parede), lançado em 8 de agosto, o ex-jogador afirma ter descoberto que foi enganado pela família, e privado de receber milhões de dólares.

O atleta diz que nunca foi adotado, e que boa parte do que é contado no filme está longe de ser real. Segundo ele, Leigh Anne e seu marido, Sean Tuhoy, fizeram apenas uma tutela para que pudessem ter acesso aos royalties do filme – e que eles nunca lhe repassaram nenhum valor. A família também lançou um livro narrando a história, abriu uma fundação em seu nome e dá palestras motivacionais.

O caso foi parar na Justiça norte-americana, em uma ação na qual ele pede pelo fim da tutela e para que o casal seja proibido de usar seu nome e imagem. Os Tuhoy negam as alegações.

Internautas pedem que Sandra Bullock devolva o Oscar

Com a polêmica, diversos internautas foram às redes sociais pedir que Sandra Bullock seja obrigada a devolver o Oscar por explorar a história de Oher.

Apesar da polêmica e dos pedidos, que fizeram seu nome parar nos trending topics, muitos fãs saíram em defesa da atriz. Quinton Aaron, que interpretou Oher no filme, também se pronunciou. “Sandra Bullock não teve nada a ver com a história real que estamos lendo agora. Ela entregou uma performance brilhante”, escreveu.