Saiba como assistir ‘This Is Us’ sem precisar baixar a série

Se você sempre teve vontade de ver a série ‘This Is Us‘, mas nunca soube onde assistir, anota aí na agenda, girl! A FOX Premium vai exibir ininterruptamente uma mega maratona da primeira e segunda temporada da série, às 20h, a partir do domingo, 24 de março.

A transmissão acontece pois, a partir das 22h desta segunda (25), o canal vai estrear a terceira temporada da produção e emendar os episódios na grande maratona.

Para isso, os clientes HD de qualquer TV por assinatura podem assistir à série através dos canais FOX Premium 1 e 2 – que estarão abertos e sem restrições neste período – e também pelo aplicativo da FOX, disponível em todas as lojas virtuais para download (iOS e Android).

‘This Is Us‘ conta a história das conquistas e perdas da família Pearson. Um spoiler (que se resolve no primeiro capítulo, mas é bom avisar): a trama começa nos anos 80 e acompanha toda a vida do casal Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), e dos filhos deles, os trigêmeos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown). Temas complexos como racismo, adoção, obesidade, traição e autoestima são discutidos com sensibilidade ao longo da série.

A produção, que tem MUITOS fãs, é vencedora de prêmios como o Globo de Ouro, o Emmy e o SAG Awards. Imperdível!