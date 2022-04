Rock in Rio abre venda de ingressos. Veja a lista de atrações

O Rock in Rio abre a venda de ingressos para a edição 2022, que acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro no Parque Olímpico da Barra, nesta terça-feira (5). Depois de três anos de pausa por conta da pandemia de Covid-19, o evento promete uma edição grandiosa e com line-up que inclui nomes de peso, como Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber e Guns n’ Roses.

A venda de ingressos para o Rock in Rio 2022 começa às 19h, exclusivamente pelo site rockinrio.ingresso.com. O valor da meia entrada é 312,50 reais – limitada a uma por CPF – enquanto a inteira será 625 reais. O valor poderá ser parcelado no cartão de crédito. Abaixo, você confere a lista de atrações dos palcos principais.

02/09

Palco Mundo:

Iron Maiden

Dream Theater

Megadeth

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Palco Sunset:

Bullet for My Valentine

Living Colour Feat Steve Vai

Metal Allegiance

Black Pantera

03/09

Palco Mundo:

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo Alok

Palco Sunset:

Racionais

Criolo convida Mayra Andrade

Xamã convida Brô MC’s

Papatinho + L7nnon convidam MC Hariel e MC Carol

04/09

Palco Mundo:

Justin Bieber

Demi Lovato

Migos

Iza

Palco Sunset:

Gilberto Gil

Emicida e convidados

Luísa Sonza convida Marina Sena

Matuê

08/09

Palco Mundo:

Guns n’ Roses

Maneskin

The Offspring

CPM 22

Palco Sunset:

Jessie J

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat

09/09

Palco Mundo:

Green Day

Fall Out Boy

Billy Idol

Capital Inicial

Palco Sunset:

Avril Lavigne

João & Convidado

Di Ferrero & Vitor Kley

1985: A Homenagem

10/09

Palco Mundo:

Coldplay

Camila Cabello

Bastille

Djavan

Palco Sunset:

Ceelo Green

Maria Rita & Convidado

Gilsons & Convidado

Bala Desejo

11/09

Palco Mundo:

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Rita Ora

Ivete Sangalo

Palco Sunset:

Ludmilla

Macy Gray

Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares

Linker Convida Luedji Luna