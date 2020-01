Quem era Guilherme Palaia, sertanejo que morreu aos 26 anos

Com apenas 26 anos, o cantor Guilherme Palaia morreu, vítima de um acidente com moto nessa quinta-feira (30), na Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino (SP-344), entre Aguaí e São João da Boa Vista, interior de São Paulo.

Ele pilotava a moto que se chocou com a traseira de um caminhão, na altura do quilômetro 215. Socorrido, ele não resistiu e morreu no local.

Guilherme Palaia Juliari era da cidade de São João da Boa Vista, que fica na divisa de São Paulo com Minas Gerais, próxima de Poços de Caldas.

O cantor ainda estava no início da carreira, fazendo shows locais em Vargem Grande so Sul e região. Em maio, havia feito o show de abertura para o cantor Daniel, e, no Instagram, apostava em gravar versões de sertanejos consagrados.

Recentemente havia lançado nas plataformas de streaming a música “Lista de Casamento”.